Dodik: Bićemo na oprezu za nove mjere

Institucije su na oprezu i ako bude potrebno uvešćemo nove mjere. Poručio je to srpski član predsjedništva BiH. Upozorio je na očigledan rast broja zaraženih virusom korona i poručio da podaci koji stižu iz Republike Srpske govore da nismo naučili lekciju i da ponavljamo greške.

Milorad Dodik kaže i da je razgovarao sa Ministrom zdravlja koji mu je rekao da sadašnji simptomi nisu jaki i da su najčešći uzroci trenutnog širenja zaraze putovanja i kretanja ljudi kao i porodična okupljanja. Ukoliko se to ne promijeni, najavljuje rigoroznije mjere.

"Dakle, završili smo te neke mjere, zadržali smo broj okupljanja do 50, maska obavezna u zatvorenom prostoru, distanca treba da bude 2 metra. To su mjere koje radimo. To je više apel ljudima i svijest ljudi, jer samo na taj način možemo da se odbranimo. Nemamo namjeru da u ovom trenutku uvodimo represivnije mjere, ali svakako ukoliko se epidemiološka situacija pogorša nešto ćemo morati i na tom planu da uradimo. Ne možemo biti neodgovorni i reći da nas to ne zanima", kaže Dodik.

Na moguće rigoroznije mjere upozorava i premijer Srpske. Pooštrićemo kazne za neodgovorne građane, kaže Radovan Višković. Isključuje uvođenje policijskog časa i kaže da nije fer da 80 odsto građana koji poštuju mjere ispašta zbog 20 odsto neodgovornih koji će pojedinačno biti kažnjeni.



"Ne želimo više praviti ni ekonomski sunovrat Republike Srpske, a ni da kažnjavamo one ljude koji poštuju mjere samo zato što ima pojedinaca koji ne poštuju. Ako bude trebalo da idemo na varijantu pooštravanja kaznenih mjera radije ćemo ići u tom pravcu nego da vraćamo policijski čas, zatvaramo privredne subjekte itd. Ne želimo da kaznimo odgovorne, kaznu moraju da snose neodgovorni pojedinci", kaže premijer Republike Srpske, Radovan Višković.

Banjalučane sa kojima smo razgovarali najviše čudi veliki broj ljudi po kafićima i ugostiteljskim objektima. Podržavaju pooštravanje mjera za neodgovorne građane.

- "Ja vidim da se mnogi ne pridržavaju. Gledam po autobusima jedni hoće da nose, a druge neće. Opušteno je sve po kafićima, po restoranima, nema gdje nije"

- "Ako će me kazniti, ja ću je nositi, ako me neće kazniti neću je nositi"

- "Ja mislim sve što se ne da savjetodavno i instrukcijama da moraju ići mjere. Ako se iza nečega stoji i ako imaju reperkusije drugi zbog ponašanja nas. Nažalost, i sam sam iznenađen koliko smo kafanski ljudi, kao da je sav život skoncentrisan na kafu", kažu građani.

Po svemu sudeći mnogi zaboravljaju da je virus i još uvijek oko nas, ali i da je Republika Srpska i dalje u vanrednoj situaciji. Samo je na nama, poručuje struka, koliko ćemo putem lične odgovornosti da poštujemo mjere koje su na snazi i sačuvamo sebe i ljude oko nas.