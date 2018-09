Dodik: Banjaluka neće davati utočište krvnicima srpskog naroda

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je najvažnije da je ministar inostranih poslova samoproglašenog Kosova Bedžet Pacoli odustao od posjete Banjaluci, koja podržava Srbiju i nada se mirnom rješenju kosovskog problema, ali utočište krvnicima srpskog naroda neće davati.

"Moju izjavu da nije dobrodošao u Banjaluku Pacoli je protumačio kao prijetnju. Pa, nije valjda mislio da će za ministra spoljnih poslova lažne države Kosovo u Republici Srpskoj spremiti crveni tepih", istakao je Dodik.

On je poručio Pacoliju da tumači izjave i "neka se osjeća kako god želi", ali da je bitno i najvažnije da je odustao od posjete Banjaluci, jer je dužnost predsjednika Srpske da brine o potrebama i osjećanjima svih građana Srpske.

"Mene brine što je on saradnike našao u Sarajevu u ljudima koji bi takođe trebalo da brinu o Srbima u BiH, ali od Crnatka i Ivanića se, valjda, sve može očekivati, pa da i one koji rade protiv svog naroda pozovu u svoj dom. Milorad Dodik to neće raditi i to neka ne očekuju ni Pacoli, ni Haradinaj niti Tači, ali ni njihovi novokomponovani prijatelji iz Sarajeva", istakao je Dodik.

Ipak, Dodik je naveo da na jednu stvar koju je izgovorio Pacoli mora odgovoriti.

"Kada vas takvi ljudi nazovu glavnim problemom za mir i stabilnost na Balkanu, dođe mi da se samo prezrivo nasmijem", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, nijedan nealbanac, a naročito Srbi u lažnoj državi Kosovo ne osjećaju se sigurnim za svoje i živote svoje djece.

"Ubice Srba i dalje slobodno šetaju, pravoslavne svetinje su ugrožene, ljudi se i danas protjeruju pod nadzorom tog istog Pacolija, a Dodik je glavna prijetnja miru. Zašto? Zato što je mislio o interesima Srba i Srbije protiv koje Pacoli svakodnevno radi", poručio je Dodik.

Dodik je ponovio da nikada nije vidio ministra inostranih poslova privremenih institucija u Prištini Bedžeta Pacolija.

"Onako ružnu facu možda ste vi vidjeli, ali ja nikada u životu nisam vidio", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je dodao da mu je indikativno i da je Pacoli juče govorio da je samo jednom bio u BiH, te da danas govori drugačije.

"Indikativno je i to da je juče govorio da je samo jednom bio u BiH, a sada je odjednom ponovo nešto kao bio. Očigledno da ga je Crnadak pozvao, te da je mu je rekao da mu to treba", rekao je Dodik.

On je Crnatku poručio da "uživa u tim svojim potezima niske savjesti".

Dodik je istakao da Banjaluka podržava Srbiju.

"Mi u Banjaluci dajemo podršku Srbiji i nadamo se mirnom rješenju kosovskog problema, ali utočište krvnicima našeg naroda nećemo davati. Na drugoj adresi tražite saveznike, mada vidim da vam i u Vašingtonu okreću leđa polako, pa donekle i razumijem vaše šizofrene poteze", izjavio je predsjednik Republike Srpske.

Ministar inostranih poslova privremenih institucija u Prištini Bedžet Pacoli otkazao je najavljeni dolazak u Banjaluku gdje je trebalo sutra da učestvuje na neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova zemalja članica Procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi.