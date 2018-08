Dodik: Američka ambasadorka je ostrašćena i miješa se u unutrašnja pitanja! VIDEO

Samo dan nakon vanredne konferencije za medije predsjednika Milorada Dodika o USAID-ovim milionima dolara za navodno osnaživanje nezavisnih medija i nevladinih organizacija pred izbore, iz američke ambasade su reagovali navodeći da je riječ o teoriji zavjere.

Dodik odgovorio da je aktuelna američka ambasadorka ostrašćena i da se miješa u unutrašnje stvari zemlje!

Dodik je istakao da se američka ambasadorka uvijek oglašava i miješa u unutrašnja pitanja i dodaje da je to politika stare Obamine administracije i da to nemam nikakve veze sa sadašnjom vlašću Donalda Trampa.

"Novac USAID-a su uvijek ovdje išle kroz Sorošev program, a tako je i sada", rekao je Dodik.

Predsjedavajući Savjeta ministara Denis Zvizdić kaže da je potpisivanje sporazuma sa USAID-om jačanje "državnih institucija", da je spoljna politika u nadležnosti BiH i da o tome entiteti ne odlučuju. Međutim, nije dodatno pojasnio zašto onda sporazum nije potpisao ministar inostrahigh poslova, već ministar finansija i trezora.

Predsjednik Srpske odgovara i kaže da je BiH sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda i da sve iz toga proističe.

"To što je Zvizdić sebi umislio, zato je jesu ove četiri godine propale. Oni su umislili da su neko izolovano ostrvo. Pogledajte šta je on sve obećao i šta je uradio za četiri godine. Ništa, izgubili smo četiri godine. Naravno da mi imamo pravo da utičemo na to. Mi dajemo legitimitet. On nikad ne bi bio predsjedavajući Savjeta ministara da nisu ovi 'luzeri' iz Saveza za promjene odlučili da izdaju Republiku Srpsku i da njemu daju saglasnost", ističe Dodik,