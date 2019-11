Dodik: Aktuelna vlast želi da očuva Srpsku, dok SDS i PDP promovišu BiH

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas da aktuelna vlast u Republici Srpskoj, koja je izborni pobjednik, želi da trajno očuva temelje Srpske, dok druga strana, poput SDS-a i PDP-a, nastoji da promoviše više BiH u Srpskoj.

Dodik je rekao novinarima u Banjaluci da su SDS i PDP i njihovi lideri Mirko Šarović i Branislav Borenović na to spremni zbog nekih svojih razloga, odnosno tapšanja stranaca po njihovim ramenima.

"Tako su spremni da uđu u bazična pitanja kao što su izmjene Poslovnika Predstavničkog doma parlamenta BiH", rekao je Dodik povodom Prijedloga izmjene ovog poslovnika kojim SDS i PDP navodno žele deblokirati rad ove institucije u interesu građana.

On je podsjetio da je Srpska uspješno reagovala 2007. godine kada je spriječila tadašnjeg visokog predstavnika da uđe u ovu problematiku.

"Mnogi, koji su tada bili u OHR-u, napisali su da je to bila pobjeda Srpske od koje se ista organizacija nikada nije oporavila. Poručio bih da Srpska više nikakve odluke visokog predstavnika neće prihvatiti i da on to ne treba ni da pokušava. Ako hoće da vide kako to izgleda, neka probaju", istakao je Dodik.