Ako inicijativa SDA o promjeni imena Republike Srpske bude pred Ustavnim sudom i bude potvrđena, mi ćemo sprovesti referendum i odvojiti se od BiH, rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik, gostujući u emisiji Upitnik na RTS-u.

"Ako inicijativa dođe pred Ustavni sud mi smo se složili, i vlast i opozicija i rekli smo da ćemo preduzeti mjere o utvrđivanju našeg statusa. Da ne bi bilo dileme šta bi to bilo, mi ćemo preduzeti mjere, sprovesti referendum i odvojiti se od BiH", rekao je Dodik.

Dodik kaže da će u tom slučaju biti napada sa Zapada, ali da postoje zemlje koji bi to podržale.

"Izračunali smo najmanje 10 zemalja koje bi podržale naš status", ističe Dodik.

Dodik ističe da ako traže da se nešto doda u naziv Republike Srpske, samo se može dodati termin "Zapadna Srbija".

"Razgovarati sa SDA ne znači prihvatiti njihove politike. Ja sam veoma jasno ogovorio Izetbegoviću vezano za inicijativu da se bude izvršena promjena naziva Republike Srpske. Možemo mi, ako već traže da se nešto doda, dodati Republika Srpska - Zapadna Srbija, jer je to nešto što bi ljudi u Srpskoj prihvatili", kaže Dodik.

Dodik kaže da je otišao u Sarajevo da ojača poziciju Srpske, te traži da se poštuje Dejstonski sporazum.

"Sam Dejtonski sporazum je dao mogućnost da tri strane, odnosno dva entiteta i tri naroda, mogu da naprave bilo koji drugi aranžman izvan onoga što je dejstonska BiH, ako postoji saglasnost. Svi iz toga pokušavaju da iskoriste najbolje za sebe. Ono što mi bazično tražimo u Republici Srpskoj, jeste da se poštuje slovo Dejtonskog sporazuma, to znači da se poštuje Ustav BiH i to je politički legitiman zahtjev. Samo zato što smo mi to tražili i što se to sukobljavalo sa tendencijom visokog predstavnika koji je gradio BiH mimo Dejtonskog sporazuma i međunarodnog prava. Mi smo proglašeni "lošim momcima", jer nismo prihvatili taj put. Oni su se bavili kriminalim i kršili su Ustav. Međunarodni ugovori se tumače i provode, a ne i mijenjaju. Visoki predstvanik je mijenjao međunaroni ugovor koji se zove Dejtonski sporazum", kaže srpski član Predsjedništva BiH.