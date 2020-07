Dodik: Ako nema pojedinačne odgovornosti, nikakve represivne mjere ne mogu pomoći

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da nikakve represivne mjere ne mogu da pomognu u sprečavanju širenja virusa korona već je potreban veći stepen opreza i odgovornosti svakog pojedinca.

Masovno širenje virusa ne smije se dozvoliti, istakao je Dodik, a ni da pritisak na medicinski sektor bude takav da ne može da primi one kojima je potrebna pomoć.

"Činjenica je da je to nešto sa čim moramo da živimo. Virus je tu i prenose ga ljudi, on `ne šeta` sam od sebe, nego zbog neodgovornog ponašanja jednog broja pojedinaca", rekao je Dodik za Alterantivnu televiziju.

On je ponovio da će mjere odrediti nadležni stručnjaci, što on podržava, ali je ukazao da o virusu ima dosta nepoznanica i da on neće sam nestati već ljudi treba da prilagode svoje ponašanje takvoj situaciji.

"Od ponašanja ljudi zavisi kako će to ići. Republika je učinila sve", rekao je Dodik i ponovio da Republika Srpska ima tromjesečne zalihe maski, rukavica, da je nabavljen dovoljan broj respiratora, te da samo treba se zanavljaju dnevne zalihe.

On je dodao da medicinski radnici rade u teškim uslovima, izloženi su mjesecima teškoj situaciji, ali da je postignut uspjeh jer virus korona u Univerzitetskom kliničkom centru nije ušao u centralne blokove.

Dodik je ukazao i na neodgovorne medicinske radnike koji su sve ovo olako shvatali, što smatra nedopustivim, jer oni u svakom trenutku moraju da šalju poruku ozbiljnosti situacije.

Mala greška u ponašanju mora da podrazumijeva maksimalnu odgovornost, rekao je Dodik.

Kada je riječ o ekonomskim posljedicama koje će na privredu ostaviti pandemija, Dodik je rekao da je ovo globalna priča i da virus i njegovo dugo trajanje ostavljaju posljedice ne samo na ekonomiju, već i na socijalni život i psihu ljudi.

"Bilo bi dobro da svako sebe pripremi u psihološkom smislu da prihvati situaciju onakvu kakva jeste. Ona nije moj ili nečiji izum ovdje, nego globalna pošast koja ostavlja katastrofalne posljedice i u razvijenim zemljama kao što su Španija, Italija, Velika Britanija, Švedska, ali i Kina, SAD i Rusija", rekao je Dodik.

On je ukazao da je Republika Srpska adekvatno reagovala osnivajući fondove za pomoć ekonomiji, koja je za sada očuvana, bez obzira na pad ekonomske aktivnosti.

"Naša ekonomija je pala za tri odsto i sada je na nivou minus tri odsto. Vjerujemo da će posljedica biti još tokom ove, a možda i naredne godine", dodao je Dodik.

Vlast, napomenuo je on, ne vodi računa samo o likvidnosti budžeta već želi da putem budžeta interveniše i u drugim sektorima, kao što je pomoć privatnom sektoru, isplata plata i doprinosa i drugo.

"Razvijene zemlje bi mogle imati pad i 15 odsto, mi vjerujemo da nećemo pasti ispod pet odsto, ali to ne zavisi samo od nas. Moramo da očuvamo makroekonomske institute vezano za javnu potrošnju, jer ako nema potrošnje, nema ni ekonomije, održimo zaposlenost, dinamiku privrede i to ćemo učiniti kroz niz mjera koje postoje", pojasnio je Dodik.

Važno je da su ljudi svjesni da se to čini ravnopravno prema svima i da nema nikakvih privilegovanih projekata i aktivnosti, naveo je Dodik i poručio kako nisu tačne optužbe opozicije da je bilo zloupotreba tokom pandemije.

Opoziciju su, dodao je on, zvali da bude dio istog tima koji će raditi odgovorno, ali su to odbili.

O nabavci neophodne medicinske opreme tokom prvog talasa pandemije, Dodik je rekao da je to bilo moguće jedino u Kini, u čemu nisu imali pomoć Ambasade BiH, te najavio će Srpska u toj zemlji otvoriti svoje predstavništvo.

Prema njegovim riječima, bio je izazov nabaviti 250 respiratora u trenutku kada ih traže i mnogo veći kupci, kao NJujork koji je poručio nekoliko hiljada respiratora, a pri tome Srpska nema ni svoj avio-prevoz, zbog čega je tražio pomoć svjetskih lidera.

Dodik je za pokretnu bolnicu rekao da mu je direktor kompanije Tehnički remont Bratunac rekao da je prodao Turskoj za pet miliona evra, dok je Srpskoj bila prodata za 4,2 miliona KM.

"Mislim da uopšte nije trebalo da obraćamo pažnju na neke koji su paradirali na mjestu pokretne bolnice. Kako Turskoj valja ta bolnica za veći novac nego što smo mi to platili? Čovjek je htio da nam učini uslugu, a htjeli su da od njega naprave lošeg momka", naglasio je Dodik.

Takvim potezima, smatra Dodik, opozicija djeluje destruktivno i odmaže društvu u cjelini, što im ne donosi dobit već narod dodatno "bacaju u depresiju".