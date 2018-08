Dodik: Ako Kosovo može u UN, moraće i Srpska

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da postoje dokazi da je u Potočarima sahranjeno više od 50 odsto vojnika koji su stradali u borbama u i oko Srebrenice, što govori da su Potočari, koje pokušavaju prikazati kao groblje žrtava zločina u Srebrenici, u suštini vojno groblje, naglašavajući da Srpska samo traži istinu o tim događajima.



"Mi tražimo formiranje međunarodne komisije koja će utvrditi šta se u Srebrenici i oko nje događalo tokom cijelog rata, a ne samo za devet dana, kako je urađeno", naglasio je Dodik.

On je za beogradski list "Alo" istakao da Srpska ne želi da omalovaži ničije stradanje, pa ni bošnjačko, i ponovio da je izvještaj, u kojem se nalaze i imena 59 ljudi koji su živi, predstavljao "laž o Srebrenici" jer je sačinjen pod pritiskom tadašnjeg visokog predstavnika Pedija Ešdauna.

Stav Stejt departmenta o poništavanju izvještaja o Srebrenici Dodik je ocijenio kao reagovanje dijela stare administracije, odnosno "ljudi koji su na priči o Srebrenici napravili političke karijere".

"Zahtjev za istinu je na našoj strani. Mi ne želimo nikoga da sakrijemo, volio bih da i Amerika nikoga ne želi da sakrije", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske rekao je da će Republika Srpska tražiti stolicu u UN ukoliko zapadne sile uspiju da proguraju samoproglašeno Kosovo u UN.

"To je identična situacija. Ako veliki svijet misli da (samoproglašeno) Kosovo ima to pravo i ako je do sada podržavao da ima status nedovršene države, zašto bi nama ovdje to neko osporavao, po kom principu međunarodnog, a i moralnog prava?", pita Dodik.

On smatra da je za srpski narod na Kosmetu najbolje da se razgraniči sa Albancima, a u BiH sa Bošnjacima, ukazujući da "svijet ide ka tome".

"Sada se stvara globalizacija sa drugačijim predznakom, a to je da se prvenstveno jačaju nacionalni i državni identiteti. Mi, Srbi, moramo razumjeti kakvo vrijeme dolazi i vidjeti šta je nacionalna politika u narednih 100 godina. I mi možemo da kažemo - "Srbija, Republika Srpska i srpski narod prije svega"", rekao je Dodik.

On je rekao da Republika Srpska poštuje Dejtonski mirovni sporazum, ali da je jasno da je BiH neodrživa, jer nema osnovni konsenzus.

Govoreći o mogućnosti postizanja konačnog rješenja za Kosovo i Metohiju, Dodik je naveo da ako je varijanta reintegracija cijelog Kosova i Metohije u sistem Srbije "onda to ima svoje reperkusije na politički sistem vlasti i strukturu vlasti u Srbiji".

"Ako bi Albanci bili konstitutivni narod u Srbiji, morali biste da im date garancije da će imati jednu od tri najvažnije funcije u državi i znatan broj ministara u Vladi. Da li je Srbija spremna da to prihvati?", pita Dodik i dodaje da prvo treba odgovoriti na to pitanje.

Povodom najave ministra bezbjednosti u Savjetu ministara Dragana Mektića o dolasku policije iz Federacije BiH na granicu Republike Srpske, Dodik je poručio da će Banjaluka to spriječiti, jer je, prema Ustavu BiH, bezbjednost u Srpskoj u nadležnosti policije Republike Srpske.

"Stalni su napadi na policiju Republike Srpske, a vrhunac je ova neartikulisana Mektićeva izjava. To ćemo smatrati napadom, biće upozoreni da se vrate, a ako to ne učine, biće upotrijebljena sila", poručio je Dodik.

Predsjednik Srpske najavio je da će na sastanku sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovim koji 17. septembra dolazi u Banjaluku razgovarati o svim aktuelnim temama i istakao da će Lavrov prisustvovati i osveštanju temelja srpsko-ruskog pravoslavnog centra, u okviru kojeg će biti građena i crkva u ruskom stilu.

Povodom komentara da je "ruski čovjek" zbog dobrih odnosa sa Rusijom, Dodik je poručio da je on "čovjek srpskog naroda".

Još pročitajte: Amerikanci ukidaju sankcije Miloradu Dodiku?