Doboj za iduću godinu usvojio najveći budžet u istoriji grada

U dobojskoj gradskoj kasi iduće godine rekordan iznos, 65 i po miliona maraka. Većina od 26 odbornika dala je zeleno svjetlo.

Najveći budžet u istoriji grada je razvojnog karaktera, poručuje gradonačelnik.

"Za investicije imamo nešto više od 17 miliona KM i on je, mogu slobodno reći, dobrim dijelom razvojni i to me raduje", rekao je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.

Gradnja administrativnog centra, dvorane, industrijske zone, rekonstrukcija ulica, neki su od projekata. Opoziciji takva podjela kolača nije po volji.



"Njima su u prioritetu razvoj vjere, zbrinjavanje pasa lutalica, a ne odvajanje para za stipendije za udžbenike za sport i djecu", istakao je Slobodan Vasiljević, odbornik PDP, u SG Doboja.

Amandmani i primjedbe opozicije nisu prihvaćeni. Već ih imamo u planovima i mjerama, poručuje predsjednik skupštine.

"Reći ću da su ovo jeftini politički trikovi da je kolega prepisao 90 odsto stvari koje se provode na nivou Republike Srpske koje je Vlada Republike Srpske pokrenula kao mjere od pronatalitetne politike do start up projekata itd", naglasila je Sanja Vulić, predsjednik SG Doboja.

U budžetu se ponovo našla i organozacija porodica poginilih boraca, što je pohvalila i opozicija. Uprkos kritikama, nisu glasali protiv budžeta. Odbornici iz PDP-a, SP-a i SDS-a bili su uzdržani.