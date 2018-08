Doboj je privredno, kulturno i politički devastiran

Srđan Todorović, član Izvršnog odbora Socijalističke partije, odbornik u gradskoj skupštini Doboja i direktor

Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, kaže da aktuelni gradonačelnik Doboja Obren Petrović ima jednostavan recept da upravlja Dobojom - uspio je da na čelo ostalih političkih partija

instalira sebi bliske ljude, koji imaju obavezu prema njemu da tu političku scenu, koja je učmala, održavaju

takvom kakva je.

Gostujući u emisiji ATV-a "1na1", sa Marinom Marinkovićem, Todorović kaže da je to potpuno legitimno sa njegovestrane, da komotno upravlja gradom, što i čini, ali da je problem cijena koju plaćaju građani Doboja.

"Doboj je nekad bio opština a sada ima status grada. Dok je bio opština Doboj je bio politički, privredni,

kulturni i administrativni centra regije Doboj. Sada je Doboj, od takvog centra postao predgrađe Jelaha, Dervente,

Tešnja...To je vidljivo svakodnevno. Ujutro vidite autobuse koji građane Doboja voze na posao u prijeratna sela.

Doboj je u proređenju sa svim gradovima iz okruženja značajno unazađen u privrednom smislu. Jedna Derventa ima 10 puta veći izvoz od Doboja. Opština Petrovo, koja je prije rata bila MZ Gračanice ima veći izvoz od grada Doboja, koji je neuporedivo veći i ima neuporedivo veće predispozicije za tako nešto. Dakle, Doboj je privredno, kulturno i politički potpuno devastiran. Doboj je kao grad postao rekorder u dolasku mladih ljudi," kaže Todorović.

On dodaje da je u Doboj jako izražena nekqa vrsta apatije i potpuni gubitak nade u promjene na bolje. Kako kaže

ljudi odlaze ne da nešto zarade i vrate se, već da ostanu trajno.

"U međuvremenu ljudi koji upravljaju Dobojom jako dobro upravljaju računskim operacijama, ali samo u svoju korist. Mi smo jedina partija na koju gradonačelink Petrović ne može uticati, dok sve ostale drži pod kontrolom i utiče na njih. U opoziciji je i SNSD ali, na žalost, pojedinci iz SNSD imaju zajedničke interese sa gradonačelnikom i to je vidljivo na svim sjednicama skupštine, tvrdi Todorović.

Kako kaže, sporan je ceh koji plaćaju građani koji su glasali za SP i druge opozicione partije, s ciljem da

promjene stvari, a pojedinci iz tih opozicionih stranaka nalaza zajednički jezik sa SDS ovom vlašću.

On pojašnjava da SP još nema dovoljnu snagu da promjeni stanju u Doboju, ali da im raste podrška.

"SP u Doboju sam preuzeo 2006. i tada smo imali 400 glasova. SP u Doboju danas ima blizu 4000 glasova i ja sam uvjeren da će nakon sledećih izbora stanje u Doboju, kad su u pitanju promjene, biti znatno povoljnije," rekao je Todorović.

Osvrćući se na katastrofalne poplave, on ističe da ni nakon četiri godine taj problem nije saniran.

"Grad je nezaštićen. Govorio sam o tome javno i pretrpio sam pritiske i prijetnjezbog toga. Česte izjave vlasti da

je u Doboj uloženo preko 20 miliona eura, u sanaciju šteta i odbranu Doboja od poplava. Ja kao građnin ne vidim

gdje je to uloženo.Nešto je urađeno ali ne sistematski, nema plana na koji način je to ulagano, sve je

netransparentno, pojašnjava Todorović.

On dodaje da SP nikad nije davala velika i prazna obećanja te da su stalno u kontaktu sa građanima.

"SP u Doboju radio u kontinuitetu, od čovjeka do čovjeka. Trpimo pritiske i osporavnja u svakom segmentu, jer smo opozicija. Građani od nas zahtjevaju promjene, a podrška koja nam raste govori da smo na pravom putu. Građanima poručujemo da se zajedno moramo izboriti za promjene u Doboju. Promjene mogu donijeti isključivo građani Doboja, dajući svoju podršku onima koji su od početka do sada imali dosljedne političke stavove. To je u Doboju isključivo SP, kaže Todorović.

On dodaje da su pozitivne promjene u republici Srpskoj vidljive.

"Vlada Srpske mijenja određene stvari. Sadašnja Vlasst RS provodi promjene u kontinuitetu, koje su vidljive kroz

posljednje povećanje plata, penzija, zapošljavanje, brigu prema boračkim kategorijama stanovništva," kaže

Todorović.

On ističe da se SP bori za građane i rješavanje njihovih egzistencijalnih pitanja te da je očuvanje Republike

Srpske za SP bezuslovno.

"Srpsku je stvorio narod, a ne političke partije. Srpska je najveće dostignuće srpskog naroda u 20. vijeku i

očuvanje RS je za nas bezuslovno. SP je unutar koalicije orijentisana prije svega na pitanja koja su značajna za

običnog čovjeka. Dakle da se za građane obezbjede njihove egzistncijalne potrebe, a to su adekvatno obrazovanje, adekvatan posao, adekvatna zdravstvena zaštita i na kraju adekvatne penzije," rekao je Todorović.

On očekuje značajane rezultate SP i da će nakon izbora imati snagu da nametne pitanja koja su najznačajnija za

građane.