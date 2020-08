Doboj dobija slobodnu zonu

Doboj bi mogao da dobije slobodnu zonu, prvu u Republici Srpskoj. O tome se razgovaralo prilikom posjete ministra spoljne trgovione i ekonomskih odnosa BiH Staše Košarca tom gradu i privrednicima.

Uz carinske olakšice za nabavku mašina i repromaterijala, koje su mjere podsticaja, slobodna zona bi bila dugoročna mjera pomoći izvozno orijentisanoj dobojskoj privredi.

"Definitvno ima ekspanziju i ima ambiciju da bude jedan ozbiljan grad u Republici Srpskoj i BiH jeste neophodnost da rekao bih naglas razmilšljamo o potrebi da se ovde u Doboju otvori slobodna zona, slobodne zone su u mandatu ministarstva soljne trgovine i ekonomskih odnosa i mislim u tom kontekstu da bi bila značajna olakšica za sva preduzeća i kompanije izvozno orjentisane“, kaže Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Kada se iskaže stav gradske uprave i dobijemo zahtjev, tretiraće se na odgovarajući način, poručuje Košarac. To će, kaže gradonačelnik Doboja, biti način da se saradnja digne na viši nivo.

"Zejdnički sa gospodinom Košarcem ćemo raditi na tome da otvorimo prvu slobodnu zonu u Republici Srpskoj i da ona bude upravo u gradu Doboju i to me raduje, naravno raduje me da i svi zapsoleni ljudi da su zadovoljni“, kaže Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.

Dobojska preduzeća, Višt, koje proizvodi vakuum prese i Hifa Oil, koje izvozi stolariju, trguje plinom i bave se transportom, uprkos pandemiji zadovoljni si radom. Obje kompanije su sačuvale poslove i planiraju proširenje proizvodnje.

"Mi smo u ovim branšama sretni što ljudi kad ne idu na odmor mijenjaju stolariju i rade nešto po kućama, tako da generalno što se tiče tražnje za proizvodima nismo osjetili koronu naprotiv kompaniej s kojima smo radili vani su morale skraćivati godišnje odmore“, kaže Nedžad Polić, izvršni direktor grupacije Hifa oil.

"Nama je kritično bilo početkom pandemije jer naš najveći kupac i partner je lociran u bergamu u Italiji baš i centru korone u tom trenutku i oni su bili zavoreni 2 mjesseca međutim mi nimo gubili vrijeme jer smo imali prethodne narudžebe i imali šta da radimo i sačuvamo radnike“, kaže Zvjezdan Višt, kompanija Višt.

Posjeta i olkašice nagrada su za trud koji ulažemo kažu privrednici. Slobodna zona donijela bi im prednosti, jer prilikom uvoza repromaterijala ne bi plaćali PDV odmah, nego kada naprave gotov proizvod i on krene na inistrana tržišta.