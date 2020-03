Do 30. marta zabranjena sva okupljanja i rad ugostiteljskih objekata

Republički štab za vanredne situacije do 30. marta u Republici Srpskoj zabranio je sva javna okupljanja, rad u ugostiteljskim objektima svih kategorija, rad trgovinama osim trgovina prehrane i roba široke potrošnje, apoteka i poljoprivrednih apoteka.

Republički štab donio je zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona /Kovid 19/ s ciljem sprovođenja vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spasavanja stanovništva koji stupa na snagu danom donošenja, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

Do 30. marta zabranjuje se rad svadbenim salonima, rad fitnes centrima /fitnes, bodi-bilding klubovima i slučnim oblicima organizovanja/, rad bazenima, velnes i spa centrima zasebno i u sklopu hotelskog smještaja, rad dječijim igraonicama, pijacama, privatnim stomatološkim ambulantama, rad priređivača igara na sreću, sportskih organizacija i škola sporta, te treninga i organizovanja takmičenja za sportiste svih kategorija.

Zaključkom se ograničava rad u trgovačkim centrima od 7.00 do 18.00 časova, gdje mogu raditi samo trgovine prehrane/robe široke potrošnje, apoteke i poljoprivrene apoteke ako se nalaze u tržnom centru, trgovine prehrane/robe široke potrošnje, trgovine stočne hrane i trgovine na veliko od 7.00 do 18.00 časova, dragstorima i subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača /isključivo u pogledu prodaje njihovih proizvoda/ od 7.00 do 22.00 časova.

Iz Štaba navode da rad u ovim subjektima treba organizovati uz preduzimanje mjera kao što su ograničavanje broja ljudi koji istovremeno mogu biti u zatvorenom prodajnom prostoru, tako da se na ulazu reguliše broj osoba koje istovremeno mogu ulaziti, ispred blagajni označiti i organizovati razmak između kupaca od najmanje jednog metra, u zatvorenom prodajnom prostoru potrebno je omogućiti brz protok kupaca, brz izlazak iz objekata i mjere dezinfekcije i pojačane higijene.

Javnim kuhinjama dozvoljen je rad preko šaltera, bez usluživanja/posluživanja u objektima, dostava životnih namirnica je dozvoljena od 7.00 do 18.00 časova za one subjekte koji su registrovani za obavljanje te djelatnosti uz maksimalne mjere higijene i sigurnosti koje će kontrolisati kontrolni organi.

Hoteli, moteli i hosteli mogu pružati usluge smještaja u svom prostoru za svoje goste, a usluge hrane i pića samo za goste hotela, motela i hostela.

Benzinske pumpe i gasne pumpne stanice mogu da rade bez ograničenja kada je riječ o prodaji goriva, drugih naftnih derivata i gasa, sa ograničenjem za dio benzinske pumpe u kojem je smješten prodajni objekata od 7.00 do 18.00 časova.

Apoteke i poljoprivredne apoteke mogu da rade bez promjene radnog vremena, uz ograničenje broja ljudi koji istovremeno mogu biti prisutni u istom prodajnom prostoru, tako da se na ulazu reguliše broj osoba koje istovremeno mogu ulaziti, ispred blagajni treba označiti i organizovati razmak između kupaca od najamanje jednog metra, a u zatvorenom prodajnom prostoru omogućiti brz protok kupaca, brz izlazak iz objekata i mjere dezinfekcije i pojačane higijene.

Republički organi uprave i organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlaštenja dužni su da organizuju svoj rad tako da u svim organizacionim jedinicama republičkih organa uprave i organa jedinica lokalne samouprave i ostalih subjekata koji vrše javna ovlaštenja organizuju rad sa minimalnim brojem potrebnih izvršilaca na licu mjesta, a ostala lica da upute na rad od kuće ili rad kod kuće.

Na ulazu u sve službene prostorije ovih organa, koje pružaju usluge građanima, treba ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa, onemogućiti zadržavanje u prostorijama organa i pravljenje dužih redova u zatvorenom prostoru.

Naloženo je i održavanje rastojanja između građana u zatvorenim prostorima uprave od najmanje jednog metra uz preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene.

Domovi zdravlja će reorganizovati svoj rad po usaglašenim preporukama i zaključcima resornog ministarstva.

Pri tome će se organizovati za pružanje zdravstvene zaštite primarno osobama koje mogu biti zaražene virusom korona, prioritetno i bez zadrške sprovoditi mjere anketiranja lica koja su bila u kontaktu sa zaraženim, sa predlaganjem kućne izolacije za sve osobe prvog kontakta i dostavljati Institutu za javno zdravstvo i nadležnim institucijama sve tražene podatke u skladu sa preporukama.

Za domove zdravlja obavezno je i da organizuju bez prekida /24 časa/ službu javljanja, davanja odgovora i usluge licima koja će se javljati zbog ulaska u zemlju na graničnim prelazima, pružanje stomatoloških usluga u hitnim slučajevima uz poštovanje svih preventivnih mjera.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka sprovodi Republička uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih inspektora i inspektora u sastavu jedinica lokalne samouprave i Komunalna policija.

Jedinice lokalne samuprave dužne su da svoje akte usaglase sa ovim zaključkom, te da u skladu sa epidemiološkom situacijom na svojoj teritoriji, donesu i restriktivnije mjere u odnosu na mjere donesene ovim aktom.

Republički organi uprave i organi jedinica lokalne samouprave, te pravna lica koja vrše javna ovlaštenja dužni su u slučaju donošenja akata ili izmjena u načinu rada bez odgađanja da dostave izvještaj stručno-operativnom timu formiranom za potrebe Republičkog štaba za vanredne situacije.