DNS smijenio Čubrilovića

Nedeljko Čubrilović, od danas više nije zamjenik predsjenika DNS-a. Tako je odlučilo Predsjedništvo, a njegovu smjenu tražio je Marko Pavić, predsjednik te stranke. Čubrilović je, nakon odluke o njegovoj smjeni, napustio prostorije stranke. Sa njim je, u znak protesta i neslaganja sa odlukom, izašao i Damir Ćopić, predsjednik banjalučkog Regionalnog odbora DNS-a.

"Jedino što je bilo u dosadšnjem dijelu predsjedništva je zahtjeva predsjednika da se ja razriješim dužnosti zamjenika predsjednika. Predsjedništvo sa većinom glasova je to usvojilo i upravo iz tog razloga ja sam napustio predsjendištvo, obzirom da više nisam član predsjedništva DNS-a. Zašto je došlo do toga? Ne slganje predsjednika sa nekim mojim stavovima, to je bilo obrazloženje i optužba moram i to reći da sam ja učestvovao u navodnoj smjeni DNS-ovih kadrova. Ja ostajem član DNS-a i kao što znate poslanik sam", rekao je Nedeljko Čubrilović.

"Nakon smjenjivanja, zamjenika predsjednika gospodina Čubrilovića, čovjeka koji je 22 godine stvarao ovu stranku, ja smatram da nisam više tamo u onome dijelu, ne mogu podržati stranku, koja je u zadnje dvije godine postala stranka tajkuna, neću tu da učestvujem. Toliko od mene", rekao je Damir Ćopić, predsjednik banjalučkog Regionalnog odbora DNS-a.

Marko Pavić, nije želio da objasni razloge Čubrilovićeve smjene. Kratko je poručio da će sve informacije biti u saopštenju. U četiri kratka pasusa stoji da je predsjedništvo održalo sjednicu i usvojilo izvještaj o razgovorima sa SNSD-om, da je dogovoren nastavak koalicije DNS-SNSD-SP i zajednički nastup na svim nivoima vlasti, te da će DNS-u pripasti mjesto predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. DNS saopštava da podržava mandatara za sastav nove Vlade Republike Srpske, a o raspodjelama u Vladi Republike Srpske će, kažu, biti naknadno razgovarano. Tek u posljednjoj rečenici nekoliko šturih riječi o smjeni Čubrilovića.

Smjenom je iznenađen lider SNSD-a Milorad Dodik. Nije moje da ocjenjujem i komentarišem dešavanja u DNS-u, kaže Dodik. Smatra da bi bilo korektno da Čubrilović ostane predsjednik parlamenta. To je juče rekao i Marku Paviću, kao i da se odrekne trojice DNS-ovaca koji su osvojili poslaničke mandate, a koji su radili protiv koalcije.

"Ne mogu da komentarišem jer je to stvar unutar partije, ja nemam namjeru da modeliram niti bilo šta činim u tom pogledu. Mi smo neke stvari rekli juče kad smo razgovrali sa DNS-om. S obzirom da neki ljudi koji su radili u DNS, a mi smo identifikovali njih trojicu, nisu bili u funkciji koalicionih dogovora koji smo mi imali i mi smo samo govorili da ne možemo da prihvtimo kapacitet u ukupnom modeliranju naših odnosa. šta oni rade, mogu da kažem da sam iznenađen ali to nema veze sa njihovim političkim radom", rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Današnjim ishodom sjednice predsjedništva DNS-a iznenađeni su mnogi. Upućeni kažu da je nakon ovog poteza postalo jasno ko je kome preči u DNS-u.