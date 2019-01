DNS šalje očajničke poruke članstvu, DEMOS formira banjalučki odbor

Nepun mjesec nakon zvaničnog razlaza Demokratskog narodnog saveza sa funkcionerima i članovima koji su 22. decembra 2018. oficijelno formirali DEMOS, čiji je predsjednik Nedeljko Čubrilović, stranka Marka Pavića ima ozbiljne kadrovske probleme u cijeloj RS, a posebno u Banjaluci, saznaje opcija.net.

O tome naročito svjedoči telefonska poruka koju je Maja Jovanović, predsjednica Organizacije žena DNS-a, u proteklim danima slala svim članovima u Banjaluci čiji su kontakti bili u ranijoj evidenciji stranke, prije nastanka DEMOS-a, ali i brojnim ljudima koji nisu partijski angažovani.

Kao što se može vidjeti na fotografiji koju objavljujemo, Jovanovićeva pokušava da animira preostalo članstvo Organizacije žena, jasno dajući do znanja da više nema nikakvih kriterijuma za funkcije, i da je “uključenje u rad” dovoljno samo to da potencijalne “nove aktivistkinje” za to “ranije nisu imale priliku”.

Ipak, bez obzira na ovakve očajničke pokušaje, kako saznajemo, povjereništvo DNS-a za Banjaluku ne ostvaruje nikakav napredak u pokušajima da konsoliduju stranku, iako doslovno nude svim zainteresovanim da, bez ikakvih proceduralnih komplikacija, budu članovi stranačkih organa, pa i funkcioneri, ukoliko samo pokažu volju za to. Međutim, ovakvi gestovi za sada ne donose rezultate, pa povjereništvo i dalje nije u mogućnosti da zakaže skupštinu nove gradske organizacije DNS-a, pri čemu se uopšte ne nazire ni datum kada bi to moglo da se desi.

Za to vrijeme, Čubrilovićev DEMOS intenzivno djeluje širom RS. Nakon sjednice Glavnog odbora DEMOS-a, 12. januara u Bijeljini, na kojoj je kompletiran stranački vrh, slijede skupovi u Trebinju, 17. januara, a zatim i u Foči, 18. januara, kada će biti izabran gradski, odnosno opštinski odbor u ove dvije sredine.

Kulminacija tog procesa biće 25. januara. Za taj datum planirana je skupština Gradske organizacije DEMOS-a u Banjaluci, u Banskom dvoru. Kako saznajemo, kandidat za predsjednika GO biće Slobodan Stanarević, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje u banjalučkoj Gradskoj upravi. Skupu će prisustvovati 650 delegata iz svih mjesnih zajednica u Banjaluci. Oni će izabrati Gradski odbor DEMOS-a sa 140 članova, uz mogućnost naknadnog kooptiranja još 30 članova.

(opcija.net)