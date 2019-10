DNS obustavlja saradnju u koaliciji

DNS-ovci su danas na Predsjedništvu stranke izvijećali da zamrznu saradnju sa SNSD-om i Socijalističkom partijom, i do daljnjeg donose samostalne političke odluke.



Kako saznajemo, do odluke DNS-a o obustavljanju saradnje sa koalicijom došlo je na inicijativu predsjednika stranke Marka Pavića i njegovih najbližih saradnika iz Gradskog odbora partije u Prijedoru, gdje su se i desile smjene. I upravo će Marko Pavić ponovo tražiti razgovore sa SNSD-om.

"Predsjednik će preuzeti aktivnosti na organizaciji sastanka sa predstavnicima SNSD-a, vodeće partije koalicije, u cilju razmatranja novonastale situacije i međusobnih odnosa, nakon čega će organi Demokratskog narodnog saveza donijeti konačnu odluku o svom političkom djelovanju", stoji u saopštenju DNS-a.

SNSD kao i u proteklih 20 godina smatra da probleme u koaliciji treba rješavati razgovorom – odgovor je to iz najveće stranke u Republici Srpskoj na današnju odluku Predsjedništva DNS-a.

Potpredsjednik SNSD-a i predsjednik Republike Srpske, Željka Cvijanović kaže da je odluka DNS-a prihvatljiva, ako planiraju da unaprijede saradnju. Sa DNS-om će sjesti za isti sto, a sudbina koalicije bi, smatra Cvijanović, i ovog puta trebalo da bude poznata tek nakon razgovora.

"Ne znam šta znači to "zamrzavanje" koalicionih partnera. Ako je to neko vrijeme preispitivanja odnosa, da se nešto unaprijedi, onda to razumijem i onda je to u redu. Ja smatram da odnosi u koaliciji i jesu nešto što se treba preispitivati. Moguće da imaju neki problemi koji su doveli do toga, ali u suštini ovo je koalicija koja traje 20 godina sigurno, u različitim nekim formama, da li smo bili na vlasti ili opozicija, bili smo zajedno. Ponekad se dese poremećaji, ali treba razgovarati. Ništa ja tu ne vidim posebno", rekla je Željka Cvijanović, potpredsjednik SNSD-a.

Iako su u DNS-u prelomili zbog smjene kadrova u Prijedoru, upravo je tamo DNS pokušavala da formira skupštinsku većinu bez SNSD. Što je najtragičnije, kažu u SNSD-u, na taj način bi zaustavili projekte koji su značajni za tu lokalnu zajednicu.

"Kada smo htjel i da mnogi projekti dođu u Prijedor, kada smo imali dogovore sa Vladom Republike Srpske, da se pomogne gradu Prijedoru, oni to nisu dozvolili, zato što su smatrali da će to njih oštetiti, da će izgubiti tu neke političke poene, mi to nismo tako smatrali. Htjeli smo da pomognemo svoj grad, svoje građane", istakao je Saša Bursać, SNSD Prijedor.

Duško Miletić, koji nakon napuštanja DNS-a djeluje u samostalnom klubu u Prijedoru za ATV kaže da se DNS na današnji potez odlučio da bi ucjenjivao SNSD. Do napuštanja koalicije, smatra, neće doći, jer bi tim DNS rizikovao da izgubi mnoge funkcije koje su mu pripale unutar koalicije sa SNSD-om.

Iz najveće partije u Srpskoj, ipak, odgovaraju, da su u trenutnu krizu u koaliciji spremni da rješavaju, ali da je nekorektan odnos unutar koalicije dolazio upravo iz DNS-a, za šta ne manjka ni primjera. Koaliciju je, kaže Kovačević, DNS htjela da poljulja i u Doboju.

"U proteklih 20 godina nikada nije bio problem da razgovaramo sa našim koalicionim partnerima. Sve dok je SDS bio vlast u Doboju, DNS je bio u koaliciji, da je bio glavni koalicioni partner SDS-a koji je bio suprostavljen SNSD-u, a nama se to tada isto nije sviđalo, pa nikada zbog takvih stvari nismo donosili bilo kakve odluke o zamrzavanju koalicionih odnosa", naglasio je Radovan Kovačević, portparol SNSD-a.

Lider SNSD-a Milorad Dodik nakon izbora je poručio da će svi koji su radili protiv interesa koalicije, biti smijenjeni. Takvih je bilo, upravo u DNS-u. Tada su rukovodeće funkcije izgubili Dragan Savanović u Željeznicama Rerpublike Srpske, Dane Malešević u Ministarstvu prosvjete, direktor RiTE Ugljevik Đorđe Popović, kao i direktor Šumskog gazdinstva "Vrbanja" u Kotor Varošu Daliborka Kerezović-Damjanović.