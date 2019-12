DNS krenuo stranputicom, ko je kriv?

Ne stišavaju se strasti u DNS-u, a kako stvari sada stoje, na vidiku su i nove turbulencije. Ne samo da je prvi čovjek juče pokušao da smijeni šefa Kluba poslanika DNS-a u Narodnoj skupštini, već je, kako nezvanično saznajemo pokušao da smijeni i njegovog zamjenika, Aleksandra Glavaša.



Pavić je takvim potezom, tvrde izvori iz stranke, želio da se riješi dva svoja protivnika, a na njihova mjesta postavi Daneta Maleševića i Duška Ivića. Tako bi imao i većinu u Predsjništvu stranke, pa bi priča o isključivanju pojedinaca iz vrha stranke, tako pila vode.

Raskolu unutar stranke kumovao je izbor kandidata za Savjet ministara BiH, u kojem su koplja ukrstili Marko Pavić i Nenad Nešić. Nešić za ATV kaže da za sada ima podršku većine članova predsjednštva.

"Ja mislim da je u ovom trenutku dvije trećini članova Predsjedništva na mojoj strani, i sama činjenica da ja još uvijek nisam izbačen iz stranke, znači da ne postoji dovoljna većina za moje izbacivanje iz stranke. Ja lično nemam namjeru da napustim stranku, ljudi koji su oko mene nemaju namjeru da napuste stranku. Smatramo da treba da uradimo duboku analizu naše stranke", rekao je Nenad Nešić, potpredsjednik DNS-a.

Dublja analiza na površinu bi mogla iznijeti ono o čemu su neki već duže ćutali. Da je u DNS-u krenulo nizbrdo, priznaju i drugi visoki funkcioneri stranke.

"Nisam zadovoljan kako se odvijaju stvari u DNS-u, žao mi je što je to tako. Ali sebe smatram izuzetno disciplinovanim i u životu i uvijek. Znači sve, isključivo poštujem odluke organa stranke. Nemam dalje komentar", istakao je Neđo Trninić, član Predsjedništva DNS-a.

Šta je to skupo koštalo DNS i ko je kriv za stranputicu ove stranke, tema je i stručnjaka za politička dešavanja u Srpskoj. Za unutarstranačka previranja, najeveću odgovornost, kažu analitičari, snosi prvi čovjek stranke, Marko Pavić.

"Najnoviji događaj da je Pavićev prijedlog za ministra odbijen od strane nekih drugih članova ili odbora iz DNS-a, ukazuje da Pravić treba da ode sa mjesta Predsjednika stranke, jer je izgubio autoritet u stranci. Ja mislim da je vrijeme novih lidera došlo", naglasio je Dragomir Vuković, analitičar.

Ni nakon brojnih trzavica u stranci, Marko Pavić još nije sazvao sjednicu Predsjedništva, a danas nije bio dostupan za komentar. Kako saznajemo, sjednicu će, ukoliko to ne uradi predsjednik, sazvati dio Predsjedništva stranke, i to do kraja naredne sedmice.