DNS isključuje i Bosančića iz stranke

Sekretar banjalučkog Gradskog odbora DNS-a Boran Bosančić biće isključen iz stranke na prvoj narednoj sjednici Predsjedništva, saznaje Srna u DNS-u.

"Bosančić je jedan od najbližih i najodanijih saradnika Nedeljka Čubrilovića, koji je odlukom Predsjedništva DNS-a najprije smijenjen sa pozicije zamjenika predsjednika stranke, a potom i isključen iz članstva. Kap koja je prelila čašu strpljenja u vrhu DNS-a bili su Bosančićevi istupi u javnosti od kada su počele turbulencije u stranci", rekao je sagovornik Srne iz DNS-a.

Prema njegovim riječima, na istoj sjednici Predsjedništva DNS-a osim Bosančića mogli bi da budu isključeni još neki članovi stranke i raspušteni i drugi lokalni odbori po uzoru na banjalučki koji su na liniji podrške Čubriloviću.

Bosančić je rekao Srni da ima saznanja da vrh stranke na čelu sa predsjednikom Markom Pavićem sprema njegovo isključenje.

On je dodao da je uvijek iznosio mišljenje o raznim pitanjima i problemima i da je to činio s ciljem jačanja DNS-a, ali da je očito da jačanje DNS-a nije moguće i da to nekome ne odgovara.

"Potpuno je jasno da rukovodstvo stranke okopljeno oko Pavića i ja ne dijelimo nikakva zajednička politička uvjerenja. Što se tiče mog isključenja i vjerovatnog isključenja još nekih članova to ima samo jednu funkciju, a to je da se na nedemokratski način obezbijedi većina u Glavnom odboru", naglasio je Bosančić.

Prema njegovim riječima, postoji tumačenje da članovi koji su isključeni ne mogu da prisustvuju sjednici Glavnog odbora DNS-a, koji potvrđuje odluke stranačkog Predsjedništva.

"To je apsolutno nakaradno tumačenje imajući u vidu da sve dok se ne odluči o žalbama isključenih članova odluka o isključenju nije konačna. Statut DNS-a nije propisao da li žalba odlaže izvršenje određene odluke ili ne. Prema tome sva isključenja su u cilju toga da što više članova spriječe da prisustvuju sjednici Glavnog odbora i da na taj način obezbijede većinu", dodao je Bosančić.

On je podsjetio da je posljednja diskusija na Glavnom odboru DNS-a bila u novembru 2010. godine kada je isključen Jovan Mitrović.

"Glavni odbor osam godina funkcioniše bez diskusije i očito žele da nastave dalje istim metodama. Očito je da je DNS potpuno zaboravio običnog čovjeka, člana i glasača. Sve se svelo na podjelu pozicija i kadrovska rješenja i stranka zavisi samo od toga koliko ima kadrovskih pozicija. To nije dobro za jednu političku organizaciju i za njen opstanak", kaže Bosančić.

Na sjednici Predsjedništva DNS-a 20. novembra iz stranke su, osim Čubrilovića, isključeni narodni poslanici Spomenko Stojanović, Spomenka Stevanović i Milan Dakić i predsjednik banjalučkog Regionalnog odbora Damir Ćopić, te raspušten Gradski odbor u Banjaluci i imenovano Povjereništvo sa Stankom Stanićem na čelu.