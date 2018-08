DNS i SDS ukrstili politička koplja

Paljanski SDS i DNS ukrstili su politička koplja, iako do početka zvanične izborne kampanje ima nešto manje od petnaestak dana. DNS-ovci su pozvali sve porodice u kojima ne radi ni jedan član da se registruju kod njih kako bi napravili listu prioriteta za zapošljavanje. u SDS-u su ubijeđeni da je to samo zarad glasova.

“Ovo je jednostavno jedan vid političke malverzacije, na šta smo mi željeli da skrenemo pažnju našim građanima, meni je jasno da je to mlada politčka stranka na našoj regiji, da ljudi žele da naprave odličan rezultat, sve je to uredu, ali moraju da se bore dovoljenim političkim sredstvima,“ kaže Bojan Ninković, predsjednik OO SDS Pale.

Šta je sporno, pitaju u DNS-u. Za dvije decenije vladavine u Palama niste ništa napravili, ni socijalnu kartu -odgovaraju DNS-ovci. Sramota je kažu, što uopšte ima porodica u kojima niko ne radi.

“Da smo mi bili u vlasti prethodnih 20 godina, u opštini Pale sigurno ne bi postojala potreba da se ova evidencija uspostavlja i pomaže ovim kategodijama, već bi one bile sve zaposlene. Međutim oni što su bili na vlasti prethodnih 20 godina oni su zapošljavali svoje uže članove porodica, pa i gospodin Ninković,“ rekao je Aco Stanišić, potpredsjednik OO DNS-a Pale.

Ubijeđeni su u paljanskom SDS-u da bi moglo doći i do zloupotrebe ličnih podataka. O tome nema govora kažu u DNS-u. Podsjećaju da su sa SNSD-om, i to kao opozicija, do sada skućili devet porodica. Njih slobodno mogu pitati da li im je iko ikad tražio bilo koji lični dokument i koristio ga u druge svrhe.

“Mi lične karte i matične brojeve uopšte ne uzimamo, jedino šta nam je potrebno jeste ovjerena kućna lista. Na žalost evidencija koja nam je dostupna iz Zavoda za zapošljavanje i Centra za socijalni rad nije dovoljna kako bi napravili parametre ko je prioritet za zapošljavanje,“ kaže Stanišić.



Iako su tek juče objavili poziv, u DNS-u kažu da im se već javila jedna porodica. Sigurni su da će ih biti još.