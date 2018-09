Đukanović: Pamet u glavu Srbi u Srpskoj, ne dozvolite 5. oktobar

Poslanik SNS-a u Skupštini Srbije Vladimir Đukanović rekao je da je za sada jedino izvijesno da su izbori u BiH zakazani za 7. oktobar, a da je sve ostalo, pa i to da li će oni biti održani, što se tiče Republike Srpske je neizvjesno, prenosi Srna.

"Izvesno je i to da je Milorad Dodik u priličnoj prednosti u odnosu na oponenta mu Mladena Ivanića, kao i da je Željka Cvijanović u nešto manjoj prednosti prema Vukoti Govedarici u trci za predsednika Republike Srpske, no izgleda da je rezultat izbora sve više u drugom planu. Da budem precizniji, rezultat će biti bitan ako bude mala razlika između glavnih aktera, jer to je sjajan povod za još jednu u nizu obojenih revolucija. Doduše, povod bi mogao da bude i ako Dodik i njegovi saborci budu ubedljivi na tim izborima, jer baš je to ono što nikako ne bi smelo da se dogodi u planovima zapadnih ambasada koje pokušavaju da utiču na izborne rezultate iz Sarajeva", naveo je Đukanović, u tekstu objavljenom na svom blogu, a prenosi Srna.

On je ocijenio da ne treba da čudi kada poslije izbora, ako se uopšte održe, krene orkestrirana kampanja kako su izbori pokradeni i kako se narod poziva na ulične nemire i proteste protiv "lopova i diktatora" iz Laktaša.

"Najveći problem zapadnim kreatorima nemira je zapravo opozicija koju favorizuju. Kada ih čovek posmatra sa strane ne zna se da li da im se smeje ili da plače nad gomilom njihovih sumanutih poteza. Po pitanju programa nemaju ama baš ništa, a jedino što ih spaja je mržnja prema Dodiku. Tanko za bilo šta ozbiljno. Kako bi negde pronašli svoj identitet sve više trče na banjalučki Trg Krajine u zagrljaj ocu pokojnog Davida Dragićevića, ne bili na tragediji dobili koji poen, računajući da višemesečni protesti imaju snagu da pokrenu lavinu protiv Mileta", istakao je Đukanović u tekstu objavljenom na svom blogu.

Sve bi to možda i bila dobra računica, navodi on, da Davidov otac nije počeo da dovodi na proteste nekadašnje muslimanske ratne komandante i da javno govori kako će pozvati i vehabije na proteste.

"To je kod Srba upalilo lampicu da je taj protest odavno izgubio svoju humanu dimenziju i da je to parekselans postala politička ujdurma. Dabome, retko ko ima nameru da se zapita odakle novac za svakodnevne proteste, ko osmišljava akcije, ko plaća održanje energije tog protesta, ikonografiju, propagandni materijal. Složećemo se da samo od sebe to se nikako ne da održati", ocjenjuje se u tekstu narodnog poslanika u Skupštini Srbije.

Što se tiče izbora, kaže Đukanović, već imamo prijetnje da se izbori neće održati ukoliko se, kako otac pokojnog Davida Dragičevića naglašava, ne pronađu ubice njegovog sina.

"Kako sam kaže, on će uzeti pravdu u svoje ruke. Naravno, svaka ozbiljna vlast ovakav scenario može da spreči, no pitanje svih pitanja je da li je Dragičević ovako nešto ispalio u afektu ili mu je neko ko inače podupire te proteste rekao da to kaže, obezbedivši mu pri tom logistiku za početak bezumlja. Svakako da je scenario po kome vlast sklanja sa ulice čoveka kome je dete stradalo i sa kojim se sukobljava veoma emotivna za svakog roditelja. Da se razumemo, na tu emociju se i ide tokom čitavog trajanja uličnih zbivanja u Banjaluci. U datim okolnostima, dovoljna je mala iskrica na tom protestu pred same izbore koju bi tamošnja opozicija iskoristila da na izbore ne izađe, već da pozove pristalice na ulicu i da recimo zatraže 'smenu diktatora', te da se sa ulica neće povući dok im se zahtev ne ispuni i da je besmisleno da na izbore izlaze dok 'diktator hapsi one koji traže pravdu'", ističe se u tekstu.

U toj varijanti, navodi Đukanović, jedini izbori bi bili oni na ulici i vlast bi se tako preuzimala. "Svakako da bi muslimanske vlasti u Sarajevu tako nešto jedva dočekale, a zapadne ambasade koje bi unapred sve pripremile lagano bi kroz haos finiširale scenario", upozorava Đukanović.

On je naveo da postoji i druga varijanta, recimo da se izbori održe, ali inače se sve vrijeme govori kako su oni unaprijed pokradeni, te je svaka Dodikova pobjeda već sada unaprijed kod jednog dijela javnosti već delegitimizovana, što je takođe odličan povod za izazivanje haosa.

"Pitanje svih pitanja je koliko će se to masovno primiti kod naroda, što znači da bi za takav scenario njegovi kreatori morali negde da tokom izbornog dana izazivaju sukobe na biračkim mestima ili da izmisle nekakvo dopisivanje glasova, možda snimak navodne kupovine glasova i slično", pojašnjava on.

Prema njegovim riječima, rezime svega bi bio da Dodik mora svu pažnju da usmeri i na najsitnije detalje koji bi eventualno mogli da ga dovedu u mat poziciju.

"NJemu se traži sada dlaka u jajetu kako bi mu se spremio svilen gajtan. Hod po tankoj žici između već spremnih scenarija njegovog rušenja i kampanje da dobije ubedljivu podršku naroda verovatno je za njega najveći izazov koji je ikada imao. Ipak, pored toga, to je izazov i sa srpski narod za koga nikako ne bi valjalo da ponovo nasedne kao što smo mi u Srbiji naseli 5. oktobra. Pamet u glavu dragi Srbi u Republici Srpskoj", poručio je Đukanović, a prenosi Srna.