Đokić: Zalažemo se za dodatak za najniže penzije

Predsjednik Socijalističke partije (SP) Petar Đokić rekao je da se ova partija zalaže da se donese odluka kojom bi penzioneri sa najnižim primanjima imali pravo na poseban dodatak.

Đokić je, na obilježavanju 25 godina od osnivanja Opštinskog odbora SP-a u Čelincu, naglasio da su socijalisti dali najveći doprinost stabilnosti penzijsko-invalidskog osiguranja i da tu neće stati.

"Borimo se da penzije rastu, da zaštitimo one koji imaju najmanja primanja i zato smatramo da takvim penzionerima treba pomoći. Dakle, ne pričamo o svom programu već ga realizujemo kao socijalno odgovorna politička snaga", rekao je Đokić.

On je poručio da će se socijalisti i u budućnosti boriti za bolji status boraca i da će se raditi na povećanju njihovih naknada, kao što su to i do sada činili.

Prema njeogim riječima, socijalisti u Čelincu se nisu obrukali kod naroda, jer su su, afirmišući program partije, radili za građane u skladu sa njihovim potrebama, zbog čega imaju njihovo povjerenje.

"Uvjeren sam da možete ostvariti istorijski pobjednički rezultat u Čelincu, jer ste okupili građane koji nam vjeruju, jer naše ideje garantuju sigurnost i budućnost", rekao je Đokić.

On je naglasio da su socijalisti dali vidljiv doprinos svim uspjesima koje je ostvarila Srpska.

"Važno je da smo ne samo opstali, već smo ostavili vidljiv i pošten trag na društveni život i razvoj Republike Srpske", rekao je Đokić.

On je ocijenio da je socijalistima važno koliko uspješno izvršavaju svoje obaveze danas i onome šta će uraditi za bolje sutra. "Budućnost vidimo tako da Srpska napreduje iz godine i godinu. Ne priznajemo pesimiste, samo oni mogu da govore da Srpska nije napredovala", smatra Đokić.

On je napomenuo da ova partija na raznim važnim funkcijama ima ljude iz Čelinca, koji su pokazali da su posvećeni svom poslu na dobrobit građana Srpske.

"Naš program polazi od toga kako živi običan čovjek, ne govori o podjelama i razlikama, trudimo se da našu partiju čine dobri ljudi i to je kriterijum za vrednovanje svakog od nas. I u Čelincu su uz nas mladi obrazovani ljudi, koji u našem programu prepoznaju dobre ideje", rekao je Đokić.

On je napomenuo da su socijalisti uradili programski dokument u kojem je trasiran put Republike Srpske u narednih osam godina, a što nije uradila nijedna partija.

"Drugi ne govore o tome šta će uraditi ni u naredne četiri godine već tokom narednih izbora. U osnovi našeg programa je ekonomski rast Srpske i niz mjera koji će ubrzati ekonomski razvoj i bogatiju ekonomiju, ne samo za socijalne potrebe već razne druge društvene potrebe", rekao je Đokić.