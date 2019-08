Đokić: Za sada bez poskupljenja struje

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je da se trenutno ne razmatra poskupljenje struje u Srpskoj iako postoje pritisci proizvođača električne energije, koji traže da im budu uvaženi dodatni troškovi nastali u procesu proizvodnje.



Đokić je naglasio da je Republika Srpska odavno usvojila politiku niskih cijena da bi struja bila dostupnija svim građanima i ona se mora održati.

"A da li će biti nekih blagih korekcija cijena u korist proizvođača vidjećemo nakon što budu izvršene potrebne analize", rekao je Đokić za Nezavisne novine.

Govoreći o mogućoj rekonstrukciji Vlade Srpske, Đokić je naveo da to treba da bude pitanje partnera koji čine Vladu i da je on uvijek za to ako personalnim promjenama može biti unaprijeđen rad.

Đokić je istakao da je zadovoljan onim što je ostvarila Vlada koju predvodi Radovan Višković.

On je rekao da Ministarstvo dosljedno radi na realizaciji Strategije razvoja energetike do 2035. godine, te se maksimalno trude da ohrabre investitore da ulažu u energetski i rudarski sektor.

"Pripremamo i zakon o električnoj energiji, koji će značiti više investicija i kvalitetnije uređeno stanje između svih energetskih subjekata u Srpskoj. Nastavićemo da razvijamo interkonekciju sa susjednim državama. Očekujemo i donošenje zakona o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prenosu i tržištu električne energije u BiH", naveo je Đokić.

Kada je riječ o pitanju imenovanja novog saziva Savjeta ministara i Godišnjem nacionalnom planu za NATO, Đokić je istakao da je razočaran što bošnjačka politička komponenta blokira formiranje Savjeta ministara i rad institucija BiH, navodeći da oni žele da spriječe da Milorad Dodik i Srpska imaju veći uticaj na rad institucija BiH.

"Ne bih želio da dođe do blokade, zato što će na gubitku biti cijela BiH. Bilo bi neuporedivo bolje, umjesto pritisaka i ucjena na Dodika, iskoristiti njegovu ličnu sposobnost i vještinu u pregovorima sa drugim zemljama i u našu zemlju privući što više novih investicija i novih radnih mjesta", zaključio je Đokić.