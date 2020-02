Đokić: Palmer neka ponudi argumente, a ne da se služi prijetnjama

Predsjednik Socijalističke partije (SP) Petar Đokić ocijenio je skandaloznim odluke Ustavnog suda BiH kojima ruši ustavno-pravni poredak u BiH, kao i da jedan zvaničnik SAD kao što je Metju Palmer treba da ponudi argumente, ako ih ima, a ne da prijeti zvaničnicima Republike Srpske.

Đokić je rekao Srni da Ustavni sud BiH produkuje krizu, jer je preuzeo ulogu koju nema, a to je da želi da bude ustavotvorac i zakonodavac, radeći ono što je prije nekoliko godina radio visoki predstavnik koji je modelirao ustavne i druge političke odnose u BiH, što nije njihov posao.

– Kriza i problematičan rad Ustavnog suda BiH je činjenica, ali mnogo više od toga je i kriza ukupnih odnosa u BiH za koje nije kriva Republika Srpska. Po mom mišljenju, tu je kriva jedna stranka, SDA, koja želi da ima monopol nad BiH – naglasio je Đokić.

On je istakao kako nije saglasan sa stavom Palmera, već ga smatra pogrešnim, te mu poručio da bi trebalo da pogleda u Federaciju BiH (FBiH), koja treći mandat zaredom ima problema u funkcionisanju vlade, odnosno godinu i po dana poslije izbora nije formirala vladu, nema izabranog predsjednika i potpredsjednika.

Republika Srpska, svi njeni izabrani funkcioneri i institucije, prema mišljenju Đokića, moraju da reaguju onog časa kada se osjeti da je ugrožen ustavni poredak.

– On je ugrožen zato što se napuštaju izvorni dejtonski principi i ono što je u Dejtonskom mirovnom sporazumu precizno navedeno, a to je Dejtonski sporazum sam kao jedan pravni akt i Ustav koji je proizašao iz njega – pojasnio je Đokić.

Đokić smatra nevjerovatnim da se Palmer, kao uvažen zvaničnik zemlje koja se najviše zaklinje i promoviše demokratiju, služi prijetnjom umjesto da ponudi neke argumente, ako ih ima, koji bi bili jači i bolji nego što ih danas ima Republika Srpska, koja osporava rad Ustavnog suda i njegove odluke.

– Nevjerovatno je da se time guši sloboda mišljenja, izricanje stavova i rad demokratskih institucija izabranih na bazi volje naroda, uključujući Narodnu skupštinu Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, koji je dobio najveći broj glasova od svih kandidata koji su do sada izlazili na izbore – rekao je Đokić.

O neprihvatanju Predsjedništva SDA da se izmijeni strukture Ustavnog suda BiH, Đokić je izjavio da to govori o tome kakva je politika SDA, kojoj odgovara tutorstvo međunarodne zajednice.

Đokić je upitao zar je moguće da ovdje nema sposobnih pravnika koji bi mogli biti sudije Ustavnog suda umjesto stranaca, da ne postoje kvalitetni ljudi koji bi bili u institucijama i brinuli o narodima BiH.

– Naravno da mi imamo izuzetno kvalitetne kadrove u svim narodima i da je nemoguće govoriti o tome da je normalna situacija da mi 25 godina poslije potpisivanja mira i života u miru i dalje imamo tako snažan uticaj međunarodne politike – istakao je Đokić.

On smatra da je krajnje vrijeme da se to promijeni i da je upravo to ključna poruka koju je poslata iz Republike Srpske, jer se želi da ovom zemljom upravljaju njeni građani.

– Pozvali smo na dijalog. Ja i sada pozivam na dijalog o svim otvorenim pitanjima, bez obzira da li se slažemo ili ne slažemo i kakav u ovom času imamo pogled na ta otvorena pitanja. Bez dijaloga i spremnosti da se suočimo sa realnim stanjem nema ni rješenja bilo kojeg pitanja, pa ni onog koje se zove Ustavni sud BiH i njegove sramne odluke – rekao je Đokić.