Đokić: Narod je prepoznao da opozicija nanosi štetu Srpskoj

Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić izjavio je danas da opozicija vrlo često djeluje tako da nanosi štetu Republici Srpskoj.

"Velika je šteta Srpskoj bila pripremljena da ministar spoljnih poslova samoproglašenog Kosova Bedžet Pacoli dođe u Banjaluku i na taj način manifestuje da je BiH skoro pa priznala Kosovo", upozorio je Đokić.

Uoči sastanka predstavnika koalicije u opštinskim odborima SNSD, DNS i SP Ugljevik, Lopare i Brčko, koji se održava u svečanom salonu "Torlaković" u Ugljeviku, lider socijalista je rekao da ova vlast u Republici ulaže jako mnogo napora da se spriječi priznavanje Kosova kao države.

"Kosovo nema nikakve elemente da bude država, neće ih imati ni u budućnosti i mi se protiv toga borimo, a neko se drznuo da potcijeni taj stav Republike Srpske", rekao je Đokić.

On je naglasio da su ljudi koji su danas opozicija koaliciji SNSD, DNS i SP davno zaboravili da BiH i njene institucije funkcionišu na bazi predstavljanja.

"To znači da moraju imati bazu, a baza je Republika Srpska za one Srbe koji su tamo u Sarajevu. Ovi su pokušali da djeluju samostalno i zato nisu uspjeli, a narod je to prepoznao, zato će uspjeti naša politika", poručio je Đokić.

Prema njegovim riječima, cilj današnjeg okupljanja koalicije u Ugljeviku je da to prenesu aktivistima, da ih ohrabre i nastave dalje zajedno da rade u najboljem interesu za srpski narod, Republiku Srpsku i sve građane koji u njoj žive.

"Imamo kapacitet da to ostvarimo, podrška koju osjećamo kod građana je u ovom trenutku sasvim dovoljan indikator da ovaj cilj možemo da ostvarimo i da ćemo pobijediti", poručio je Đokić.

On je dodao da je cilj koalicije nova izborna pobjeda za sve nivoe vlasti i pobjeda zajedničkih kandidata za funkcije predsjednika Republike Srpske i člana Predsjedništva BiH.

"Kada gledamo politiku kao teren na kome se suprotstavljaju dva bloka sa dvije politike, snaga naših argumenata je nesporno mnogo veća od onog što danas može da kaže opozicija", rekao je Đokić.

Prema njegovim riječima, u prilog izborne pobjede koalicije SNSD, DNS i SP ide i sposobnost koju su pokazali u prethodnim godinama, kvalitet ljudi koje predlažu, argumenti koje imaju za ostvarenje ciljeva za buduće vrijeme, kao i ono što su zajedno radili.