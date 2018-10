Đokić: Mentori ne dopuštaju opoziciji da prizna rezultate izbora

Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić izjavio je danas Srni da opozicija u Srpskoj ima mentore koji im ne dopuštaju da priznaju rezultate izbora i to je najveća šteta koju trpi Republika Srpska.

"Željka Cvijanović je na prošlim izborima izgubila manjom razlikom i poslije dva dana je pružila ruku i čestitala pobjedniku izbora i nastavili smo da radimo. Zašto to opozicija ne učini sada? Oni imaju mentore koji im to ne dopuštaju i to je najveća šteta koju trpi Srpska i koju trpimo svi zajedno. Nadam se da će oni to za nekoliko dana shvatiti", rekao je Đokić.

Prema njegovim riječima, moguće je razumjeti da se opozicija teško suočava sa gubitkom izbora.

"Ovo je sedmi ili osmi uzastopni poraz opozicije u Srpskoj. Narod neće tu politiku i oni toga treba da budu svjesni. Razumijem njihov očaj i beznađe u kojem se sada nalaze zato što su izgubili izbore i sada pokušavaju da ih na neke druge načine problematizuju", naglasio je Đokić.

On je ocijenio da opoziciji najviše smeta poraz u borbi za pozicije predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH, ali da je razlika velika.

"Razlika koju je ostvario /Milorad/ Dodik u odnosu na /Mladena/ Ivanića je oko deset odsto. U FBiH je razlika između dva vodeća kandidata u bošnjačkom narodu oko 2,5 odsto, ali niko tamo ne problematizuje to pitanje. Isti je izborni sistem, izborni proces i Centralna izborna komisija BiH koja sprovodi izbore i koju su svi prihvatili, ali se to tamo ne problematizuje", kaže Đokić.

Prema njegovim riječima, u FBiH se ne problematizuje ni pitanje izigravanja najvažnijeg dejtonskog principa - ravnopravnosti i konstitutivnosti naroda.

"Niko se tim pitanjem ne bavi ozbiljno, ali se ne podstiče stvaranje nezadovoljstva naspram izigravanja i narušavanja ravnopravnosti hrvatskog naroda. Oni su realno oštećeni i bazni princip konstitutivnosti je na taj način srušen, a on podrazumijeva da tri naroda imaju svoja tri predstavnika i da oni budu birani iz tri naroda većinskom voljom tih naroda", izjavio je Đokić.

On je naglasio da znaju ko i na koji način u Srpskoj problematizuje pitanje izbora.

"Pažnja se usmjerava prema Srpskoj ne zbog izbora, nego zbog Republike Srpske, koja svakog dana sve više potvrđuje sebe i dokazuje da može da sprovodi svoju politiku unutar BiH i koja kreira politiku kojom želi da pomogne da se razvija i BiH poštujući temeljne dejtonske principe", rekao je Đokić.

On je istakao da to nekima ne odgovara i da zato nastoje da iskoriste i nesrećni slučaj i tugu porodice Dragičević koju su zloupotrijebile i instrumentalizovale političke partije.

"Svi saosjećamo sa bolom porodice i ne treba sumnjati ni u njihov bol, niti u našu solidarnost i saosjećajnost. Neka država radi svoj posao i svi smo za to zainteresovani. Stupidno je koristiti bol jedne porodice da bi ona bila instrumentalizovana u korist politike. Nadam se da će prestati da se bave tom temom da bi problematizovali neko političko pitanje", istakao je Đokić.

Prema njegovoj ocjeni, izborni sistem u BiH treba ozbiljno reformisati i uloga Centralne izborne komisije BiH treba da bude reformisana.

"Ali, to nije moguće postići danas nego procesom. I dalje smatram i da treba objediniti izbore u BiH da ne bismo rasipali toliko energije i sredstava. Svaki izbori stvore neki novi političlki konflikt koji nas opterećuje godinama. Sve treba racionalnije postaviti i o tome možemo govoriti, ali ne možemo govoriti o tome da je neko pokrao izbore", kaže lider socijalista.

On je podsjetio da je samo nekoliko dana prije izbora jedan od lidera opozicionih stranaka rekao da su sve preduzeli i da ne mogu biti oštećeni, jer imaju kvalitetne timove posmatrača.

"Šta su onda oni radili? Kako je neko mogao prevariti njihovog čovjeka ako je bio aktivan i budan nad izbornim procesom? Svaka partija je imala svoje posmatrače i zar je moguće da toliko ljudi zatvori oči pred radom biračkog odbora i da dopusti da birački odbor ili neki pojedinac u biračkom odboru zloupotrijebi svoju poziciju", upitao je Đokić.

On je dodao da ne spori da ima grešaka i da je na nekim biračkim mjestima neko dobio nekoliko glasova više ili manje i da nisu adekvatno prebrojani zbog čega se ne protivi da glasovi budu na miru brojani ako treba i mjesecima i da bude izvršena kontrola.

"Ali, da se zaustavi život i da kažemo da su neregularni izbori zato što je neko izgubio, to je previše", zaključio je Đokić.