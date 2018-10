Đekanović: Politiku SDS-a vode gubitnici i poslušnici Pedija Ešdauna

Nekadašnji visoki funkcioner SDS-a i narodni poslanik Nedeljko Đekanović izjavio je danas Srni da politiku SDS-a vode gubitnici i da u toj stranci nema snaga koje bi napravile preokret i obezbijedile njeno jačanje i vođenje politike u interesu Republike Srpske.

"Onaj ko ima dobre rezultate i razmišlja o budućnosti stranke - nije dobro došao. Ne smiješ imati svoje ideje i mišljenje i ako ne misliš kao uzak krug u rukovodstvu stranke odmah si neprijatelj. Kakva je to stranka ako nemaš pravo na mišljenje i da se demokratski boriš za svoje stavove ili ako izneseš svoje mišljenje da te isključe iz partije, a da ne dobiješ priliku da obrazložiš mišljenje i da se braniš. To ne samo da je nedemokratski, nego je i vanustavno", rekao je Đekanović, koji je bio jedan od osnivača SDS-a.

Prema njegovim riječima, "u SDS-u sada sve može i sve su uradili što je započeo bivši visoki predstavnik u BiH Pedi Ešdaun".

"On se izvukao, a oni su nastavili da rade sve što je on tražio i danas vidimo gdje im je stranka, a pitam se i gdje bi sa njima bila Srpska", naglasio je Đekanović.

On je podsjetio da je i prije izbora upozoravao da će SDS sa politikom koju vodi izgubiti izbore.

"Ta politika SDS neminovno vodi u propast i očekivao sam da će poslije izbora SDS zapasti u velike probleme što se ispostavilo tačnim. Vukota Govedarica je najveći krivac za to jer je prihvatio da vodi partiju u kojoj nema demokratskih izbora, u kojoj se odgovara za izraženo mišljenje i u kojoj jedan čovjek može donijeti odluku da nekoga isključi iz partije. Takva partija ne može opstati", istakao je Đekanović.

On je istakao da SDS prolazi kroz nastavak procesa koji je započeo dolaskom Dragana Čavića za njegovog predsjednika i nedemokratskog preuzimanja stranke od Mladena Bosića.

"SDS će ovakvom politikom izgubiti i poziciju koju sada ima. Najgora stvar je što će i Govedaricu mijenjati oni koji su najodgovorniji za stanje u kojem se SDS nalazi, a oni će i dalje ostati. U SDS-u je mnogo gubitnika koji godinama gube izbore, a vode politiku. Ništa se ne dešava slučajno već je sve počelo onog momenta kada je SDS predvođen Čavićem i Bosićem postao kooperativan Englezima, Amerikancima i Nijemcima koji praktično vode njihovu politiku", istakao je Đakanović.

Prema njegovim riječima, u SDS-u ne postoje snage koje su spremne i sposobne da naprave zaokret i da Srpsku, kako su sami govorili u predizobornoj kampanji, vrate narodu, a stranku članstvu.

"Nije Milorad Dodik oteo SDS-u nacionalnu i patriotsku politiku, nego je SDS odbacio tu politiku. NJima sjećanje na SDS treba samo kada moraju govoriti pred narodom, a u suštini su odbacili i pogazili sve što je ta stranka imala kao svoj identitet. Neka se uporede sa drugim sličnim partijama kao što su SDA ili HDZ i neka vide da li su se te stranke spremne odreći svoje politike i svojih ljudi i stvaraoca. I ne samo odreći, nego ih izlagati podgrdnim nazivima, vrijeđati i ponižavati, a istovremeno se pozivati na njihova djela", dodao je Đekanović.

On je rekao da je Govedarica samo marioneta i da je od prvog dana znao da nema kapacitet i autoritet da uspješno vodi stranku kakva je SDS i da okupi ljude bez obzira što se hvali da je dobio određeni broj glasova.

"Nije dobio te glasove što je pametan, nego zato što su u Banjaluci napravili klimu kakvu su napravili. Ono što Govedarica danas priča sutra ne važi i, bez namjere da bilo koga vrijeđam, jedno je guslati, a drugo je voditi politiku i državu. Dovoljno o njemu govori njegov stav da se može razgovarati sa sinom Alije Izetbegovića, a da se ne može voditi dijalog sa strankama iz Srpske. To je suludo. Na svakom biračkom mjestu su imali svoje posmatrače i tek kada su rezultati pokazali da je izgubio, a onda diže famu o izbornoj krađi i traži da izbori budu poništeni", naglasio je Đekanović.

On je dodao da bi "srpske partije, ako smo imalo normalni, trebale imati i graditi više povjerenja između sebe".

"Zašto SDS na svaki mogući način pokušava da to minira, ako je došlo do približavanja Srpske sa moćnim saveznicima kao što su Rusija i Kina, a da ne govorim za Srbiju? Sve ono što je dobro za Srpsku to je sada za SDS strano", ocijenio je Đekanović.

Prema njegovim riječima u SDS će biti održani unutarstranački izbori, ali se ništa neće dogoditi.

"Biće isto kao i na prethodnim izborima, članstvo neće imati mogućnost da predlaže i bira, nego će oni sami sebe birati i niko neće odgovarati za takvo stanje. SDS će zbog takve politike na svakim sljedećim izborima imati sve manje glasova", istakao je Đekanović.

Govoreći o spekulacijama da bi SDS mogla da napusti Sonja Karadžić Jovičević, kćerka nekadašnjeg predsjednika stranke Radovana Karadžića, Đekanović je rekao da je ona imala negativnu ulogu u prethodnim godinama.

"Ona je svojevremeno dala direktnu podršku ljudima koji razbijaju i uništavaju SDS. Sada vidimo gdje je ta politika odvela SDS. Svjesni smo da je trebalo podmlađivati stranku i političku scenu, ali svaka normalna stranka bi okupila sve svoje ljude. Većina nas je bila spremna samo da pomogne. Umjesto toga mi smo istjerani i poniženi. Iako kasno, dobro je da je ona i sada shvatila neke stvari", zaključio je Đekanović.