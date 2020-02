Dječak (3) se zakašljao i putnici ga sa majkom Milenom izbacili iz autobusa

Vodila sam sina u vrtić, on se nakašljalo i ljudi su počeli da se okreću panično, da gledaju s koje strane dolazi zvuk.

Iako nadležni apeluju da nema razloga za strah, ali da, kada je riječ o virusu korona, treba biti oprezan, građani Srbiji prepadnu se čak i od najobičnijeg kijanja u svom okruženju. Ima Srba koji čak i dječje kašljanje smatraju velikom opasnošću po sopstveno zdravlje, o čemu svjedoči i Milena Vasić.

Panika ne jenjava već dva mjeseca, praktično otkako se virus korona pojavio u Kini, a sada, kada se zaraza približava Srbiji i maltene je okružuje sa svih strana, strah je, uprkos brojnim preporukama ljekara, pojedine potpuno paralisao.

Milena Vasić (32) iz Beograda javila se redakciji portala Alo i ispričala kroz kakvu je golgotu prošla dok je juče pokušavala da odvede svoje trogodišnje dijete u vrtić. Ona kaže da su putnici iz autobusa u kojem je bila tražili od vozača da je izbaci iz vozila sa detetom od tri godine koje se samo nakašljalo.

– Zamislite, taj narod je, dok sam nosila dijete i izlazila iz autobusa, aplaudirao!

– Autobus je bio prepun, kao i inače u jutarnjem špicu. Vodila sam sina u vrtić, on se nakašljalo i ljudi su počeli da se okreću panično, da gledaju s koje strane dolazi zvuk. Jedna žena u našoj blizini uperila je prst u moje dijete i viknula:

„On je zarazan!“ Nisam mogla da vjerujem u kakvoj sam se situaciji našla – objašnjava Milena i dodaje da je tek kada je utvrđeno ko kašlje nastala drama.

– Prvo su počeli da viču na mene. Bilo je tu ljudi različitog doba, i mladih i starih. Govorili su mi da nisam nikakva majka, da treba da me bude sramota što sad u vrijeme virusa korona vozim dijete koje kašlje u gradskom prevozu bez maske, da će ih moj sin sve zaraziti, a onda je, zamislite, jedna žena, i to mojih godina, rekla: „Izbacite ih iz autobusa, nećemo sa njima da se vozimo, pomrijećemo svi“ – priča Milena i dodaje da je bila užasnuta situacijom u kojoj se našla i da joj je najgore bilo to što joj se dijete uznemirilo.

– On je mali, ali shvatio je da postoji problem i da mu je on uzrok. Počeo je samo čvrsto da me steže za ruku, nije plakao i ja sam odlučila da izađem iz autobusa odmah na sljedećoj stanici. Zamislite, taj narod je, dok sam nosila dete i izlazila iz autobusa, aplaudirao – prepričava događaj sagovornica i dodaje da je frapirana svime što joj se dogodilo, budući da svako ko je bar malo gledao vijesti ili čitao novine zna da zasad korone nema u Srbiji, da se ovaj virus širi kijanjem, pljuvanjem, preko prljavih ruku, kao i da je smrtnost od ovog virusa mala, te da će ga, kako najavljuju ljekari, ubiti sunce čim malo ugrije.

– Nebrojeno puta su ponovili da virus ne napada djecu, u svijetu od preko 80.000 zaraženih, korona je registrovana samo kod jednog djeteta, ali džabe sve izgleda, naš narod nikog ne sluša – razočarana je Milena.