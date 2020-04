Đaković: Vršioci dužnosti direktora Doma zdravlja i Vrtića "Radost" da realizuju presude

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković pozvao je vršioce dužnosti direktora Doma zdravlja Prijedor Milicu Marjanović i Dječijeg vrtića "Radost" Bojanu Kos da realizuju presude prijedorskog Okružnog suda kojima su rješenja o njihovim imenovanjima poništena, kao što su poništene i sve pravne posljedice koje su ta rješenja proizvela.

- Ovdje Skupština /grada Prijedora/ nema nikakav zadatak. Sud je poništio razrješenja prethodnih direktora. Od tada ne važe sve odluke koje su se poslije toga desile. Јa sad ulazim u situaciju da moram objektivno funkcionisati sa svim institucijama, a imam dva lica na čelu ustanova koja po presudama suda nisu legalno na svom radnom mjestu - rekao je Đaković danas novinarima u Prijedoru.

Odgovarajući na pitanje novinara da li je vršiocu dužnosti direktora Doma zdravlja Prijedor Milici Marjanović zabranjeno da prisustvuje sjednicama Štaba za vanredne situacije grada Prijedora, Đaković je odgovorio da postoje presude koje nalažu da se vrate stari direktori i po kojima su odluke o imenovanju sadašnjih vršilaca dužnosti direktora nevažeće.

- Kao legalista samo mogu da prekinem kontakt. Ne mogu promijeniti stanje, ali mogu da prekinem kontakt s osobom koja po zakonu nije više na tom mjestu. Јa nisam pravnik da vam razjašnjavam, ali sam upozoren iz svoje pravne službe da, jednostavno, sadašnje imenovanje nema legalitet - rekao je Đaković.

Đaković je dopise sa pripadajućim presudama Marjanovićevoj i Kosovoj uputio 6. aprila, upozorivši ih na to da je neizvršenje sudske odluke krivično djelo i da su za to krivično djelo propisane novčane kazne ili kazna zatvora do tri godine, kao i kazna zatvora od jedne do pet godina, ukoliko zbog neizvršavanja sudske odluke nastanu teže povrede prava drugog ili znatna materijalna šteta.

Skupština grada Prijedora je 3. oktobra prošle godine razriješila dužnosti direktore Doma zdravlja Prijedor i Dječijeg vrtića "Radost" Slavicu Popović i Gordanu Јekić i imenovala za vršioce dužnosti Marjanovićevu i Kosovu, a Okružni sud u Prijedoru donio je presude u korist razriješenih direktora.

Osim ovih predmeta, Okružni sud u Prijedoru u proteklih godinu dana poništio je i brojne druge akte Skupštine grada Prijedora i uvažio tužbe više lica na čiju štetu je Skupština donosila odluke.

Riječ je o sporovima u kojima su lokalni parlament tužili bivši direktor Centra za socijalni rad Prijedor Milena Miodragović, član Odbora za žalbe Pantelija Panić, te predsjednik i član Komisije za izbor i imenovanje Olivera Brdar Mirković i Brane Radanović.