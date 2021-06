Đaković Dević za ATV: Zadovoljni smo trenutnom situacijom sa koronom, ali treba biti oprezan

Specijalista epidemiologije u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Jelena Đaković Dević, rekla je gostujući u emisiji ATV-a "Pitamo za vas" da je teško u ovom trenutku proglasiti pobjedu nad koronom, ali da možemo biti zadovljni trenutnim stanjem. Kako je naglasila po pitanju novih sojeva virusa korona, ne treba biti u paničnom strahu, ali poziva na oprez.

"Teško je u ovom trenutku reći da možemo proglasiti pobjedu nad koronom, međutim, mi zaista možemo biti zadovoljni svim našim sedmičnim i dnevnim parametrima. Prošle sedmice, trendovi su pokazali smanjenje, kako u broju novooboljelih na 100.000 stanovnika koje pratimo tako i u broju umrlih. Smrtne slučajeve na dnevnoj osnovi i dalje evidentiramo. Međutim, taj broj pada. Kada je u pitanju bolnički sektor, tu možemo govoriti o jednoj mnogo povoljnijoj situaciji, nego što je to slučaj bio u martu ili aprilu mjesecu. Mnogo je veći broj otpusta u odnosu na prijeme. To na bolničkom sektoru daje dosta stabilnu situaciju i mogućnost zdravstvenim ustanovama da u većem procentu pružaju usluge i pacijentima koji su u potrebi za drugim zdravstvenim uslugama. Jesmo zadovoljni, ali pobjedu još uvijek nećemo proglašavati", izjavila je Jelena Đaković Dević.

Đaković Dević za ATV kaže da je više faktora utiče na poboljšanje epidemiološke slike.

"To je kombinacija svih faktora. Do sada virus nije pokazao svoju sezonalnost. Godišnje doba nije direktno uticalo na njegovo kretanje. Imali smo ga i tokom ljeta i u zimskim mjesecima. Dakle, ne možemo ga poistovjetiti sa virusom gripa. Međutim, ljeto nam svakako poguduje, ljudi su više usmjereni na otvorene prostore, nismo blizu jedni drugima, kao i broj vakcinisanih građa, sve su to okolnosti koje utiču na smanjenje širenja virusa", istakla je Đaković Dević.

Kada su u pitanju novi sojevi virusa korona, Đaković Dević ističe da je do sada identifikovan britanski soj. Kako kaže, razloga za panični strah nema, ali oprez mora da postoji.

"Republika Srpska se odnedavno pridružila zemljama koje su u mogućnosti da sekvencioniraju sami virus. Do sada smo identifikovali tzv. britansku varijantu. Vidjećemo svakako šta će nam donijeti budućnost. Što se tiče međunarodnih organizacija oni ovaj proces kontinuirano rade, sabiraju podatke iz zemalja cijele Evrope i negdje u fokusu jeste ovaj varijanta delta virusa koja je otkrivena u Indiji. Mutacije su nešto što se u svijetu virusa dešava uobičajeno. U većini slučajeva te mutacije ne bi trebalo da stvore određene probleme i da daju prednosti samom virusu, međutim, dešava se da određena vrsta mutacije, kombinacija ili nekoliko njih, dovedu do promjene strukture samo virusa koji onda utiče na bolje vezivanje virusa za naše ćelije ili za razvoj određenih mehanizama gdje oni pokazuju prednost u odnosu na naš imuni sistem. Pojedine zemlje u svijetu recimo imaju povećanje broja slučajeva upravo tamo gdje imamo otkriven veći broj slučajeva zaraženih delta varijantom samog virusa. Ono što nama ostaje jeste da u narednom periodu budemo oprezni u tom smislu. Ne treba da budemo u paničnom strahu od novih varijanti ali moramo ostati oprezni. Mi svakako u Institutu za javno zdravstvo ostajemo oprezni u smislu detaljnog nadzora, u smislu praćenja epidemiološke situacije i reagovanja ukoliko primjetim reagovanje na tom polju, onda ćemo i mi sa zdravstvene strane reagovati", kaže epidemiolog.

Proces vakcinacije kako kaže, protiče po planu.

"Proces vakcinacije redovno protiče u Republici Srpskoj. Krenulo se sa vakcinisanjem prioritetnih grupa u kojoj su spadali zdravstveni radnici, zatim osobe starije od 65 godine, osobe sa hroničnim oboljenjima i to je proces koji redovno teče u svim zdravstvenim ustanovama", zaključuje Jelena Đaković Dević, epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.