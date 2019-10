Đajić: Urgentni centar jedan od najboljih u regionu

Urgentni centar u Univerzitetskom kliničkom centru /UKC/ Republike Srpske u Banjaluci jedan je od najboljih u regionu, napravljen po svjetskim standardima, gdje se pacijentu u veoma kratkom roku pružaju vrhunske medicinske usluge, rekao je danas generalni direktor UKC-a Vlado Đajić.

Đajić je dodao da koliko god je važno da usluga bude kvalitetna, toliko je važno i da ona bude pružena na vrijeme.

"Postoje `zlatni sati` čime onemogućavamo da trauma ili bolest izazovu trajnije, nepovoljne posljedice, često i smrt. Veoma je važno da pacinjtu pružimo prvu pomoć i adekvatnu terapiju", rekao je Đajić novinarima u Banjaluci povodom prve godišnjice rada Urgentnog centra.

Načelnik Urgentnog centra Dragan Rakanović rekao je da je u protekloj godini u ovom centru zbrinuto 53.000 pacijenata, dodavši da je kompletiranje dijagnostičke obrade inicijalnog tretmana u što kraćem periodu sa prepoznavanjem teških životno ugroženih stanja prioritet u radu ovog centra.

"Objedinjavanjem prijemnih ambulanti svih organizacionih jedinica u jednu funkcionalnu cjelinu Urgentnog centra omogućili smo skraćenje perioda i maksimalne brzine u pružanju usluge pacijentu", rekao je on.

Rakanović je dodao da nema administrativnih barijera kada je riječ o procedurama, dodavši da je osnovni cilj zbrinjavanje pacijenta i pružanje adekvatne usluge.

Prema njegovim riječima, saradnja sa ostalim klinikama koje pružaju pomoć i participiraju u radu Urgentnog centra čini tu cjelinu funkconalnom i adekvatnom za zbrinjavanje pacijenata.

Šef Odjeljenja konzervativnih ambulanti dnevne bolnice u Urgentnom centru Slavica Zeljković rekla je da je najviše pregleda tokom godinu dana rada imala ambulanta za kardiovaskularne bolesti, zatim ambulanta za neurologiju, te internistička ambulanta.

Ona je dodala da su ljekari u ovom centru u tom periodu stekli mnogo znanja i iskustva koje će iskoristiti kako bi unaprijedili svoj rad i poboljšali kvalitet usluge.

Završetkom projekta rekonstrukcije Centralnog medicinskog bloka i izgradnje Sjevernog krila prošle godine, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske dobio je Urgentni centar.

Ova organizaciona jedinica predstavlja multidisciplinarni centar u kojem rade ljekari različitih specijalnosti, kao i srednji medicinski kadar koji zbrinjavaju sve hitne slučajeve, i one vitalno ugrožene i one koji to nisu.

Otvaranjem Urgentnog centra pacijenti su dobili zdravstvenu zaštitu i dijagnostiku na jednom mjestu.

Prilikom obrade pacijenta svakodnevno se radi dijagnostička obrada - RTG, UZV, CT dijagnostika i laboratorijski nalazi.

U Urgentnom centru rade ljekari različitih specijalnosti od hirurški do konzervativnih grana medicine koji se svakodnevno bore za zdravlje i živote stanovnika Srpske.