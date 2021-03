Đajić: Novi soj virusa korona brže se širi i opasniji je

U Zavodu za kliničku mikrobiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske izolovani su britanski i južnoafrički sojevi novog korona virusa, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

Kako navode, testirana su 93 pozitivna uzorka virus korona.

"Rekao bih dvije stvari. Jedna jeste da u ovom trenutku imamo 560 oboljelih od kovida koji su hospitalizovani. To je veliki broj, koji zahtjeva trud i napor medicinskih radnika. Oni imaju svu adekvatnu terapiju. Od tih 560, blizu 400 je na podršci kiseonika. Mi znamo šta radimo i kako da se suprostavimo pandemiji. Pacijenit u UKC-u su imali tretman poput onog u mnogo većim razvijenim državama. Zahvaljujući trudu radnika, rukovodstvu UKC-a i rukovodstvu Republike Srpske, imamo stabilan zdrav sistem. Danas smo spremili novih 50 kreveta, a imamo varijantu i dodatnih 120 kreveta. Međutim, nadamo se da neće doći do toga. Druga stvar, jeste to da upozorimo stasnovništvo da je novi soj virusa korona opasniji i brže se širi, te da poštuju mjere propisane od strane nadležnih organa", izjavio je Vlado Đajić, direktor UKC RS.