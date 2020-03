Direktor prijedorskog "Kozarskog vjesnika" prijavio prijetnje

''On je zaboravio šta mu je bilo sa ulaznim vratima pa se opustio. Davno bilo". Ovu poruku na društvenoj mreži, Zoran Sovilj, direktor prijedorskog Informativno poslovnog centra Kozarski vjesnik, shvatio je kao prijetnju i pritisak na medijsku kuću koju vodi. 2001. godine aktivirana je eksplozivna naprava ispred ulaznih vrata stana u kome je živio pa je komentar vrlo ozbiljno shvatio.

"Kada vas neko danas podsjeti na to i pita vas da li ste to zaboravili pošto je bilo davno i opustili se to je, naravno, direktna prijetnja i direktno ugrožavanje bezbjednosti i naravno da čovjeku nije svejedno. Juče sam bio u policiji i prijavio prijetnju", izjavio je Zoran Sovilj, direktor IPC Kozarski vjesnik.

U posljednje vrijeme, kaže Sovilj, sve je više ozbiljnih napada na njega i lokalni medij, zasad većinom na društvenim mrežama. Među onima kojima se ne sviđa kako rade ima i političara. Jedan od njih je predsjednik Gradskog odbora SDS-a i narodni poslanik te stranke iz Prijedora, Milan Tubin. Nakon što se oglasila redakcija Kozarskog vjesnika tekstom u kome su reagovali na, kako piše, Tubinove prozivke o direktoru i uređivačkoj politici, oglasio se i prvi čovjek SDS-a u Prijedoru, prvo komentarom na društvenoj mreži u kome je Sovilja nazvao lažovom, a onda je organizovao i konferenciju za novinare. Kriminal, korupcija, vršilac dužnosti direktora već 15 godina - sve će, kaže, da prijavi.

"Tražiću od Tužilaštva da ispita ove dokumente da se vidi kako je on direktor, ko ga je imenovao i šta stoji iza toga, da li je politika, naravno da stoji politika ali ima li on rješenje koje stoji iza toga", ističe Milan Tubin, poslanik SDS-a u NSRS i predsjednik GO SDS Prijedor.

Nisam vršilac dužnosti i imam sva rješenja, odgovara Sovilj. Izabrala ga je, kaže, skupština akcionara u zvaničnoj proceduri. Odgovara Tubinu da prestane da iznosi neistine i da nema ništa protiv bilo kakve kontrole njegovog i poslovanja Kozarskog vjesnika.

"Meni nije jasno šta čovjek pokušava. Ili je to pokušaj skretanja pažnje sa vlastitih problema, problema u stranci, sa ljudima koji ga osporavaju u stranci, na nekim drugim nivoima, da li je to skretanje pažnje ili je počela ozbiljna, žestoka kampanja? Ne znam, to on zna i to je njegov problem", smatra Sovilj.

Teško da bi problem mogao da bude u 200 maraka koliko je, po Sovilju, prijedorski SDS-a ostao dužan Kozarskom vijesniku za oglašavanje tokom predizborne kampanje prije dvije godine. I Tubin poručuje da to nije cifra zbog koje bi trebalo da se, kako kaže, razvlače po vijestima.