DEMOS je izgradio ozbiljnu stranačku infrastrukturu

Prošlo je više od pet mjeseci od zvaničnog osnivanja Demokratskog saveza – DEMOS, a tom momentu prethodio je period „diferencijacije“ unutar DNS-a, započet nakon posljednjih opštih izbora, koji je predstavljao uvod u utemeljenje nove političke stranke, čiji je generalni sekretar Boran Bosančić.

Na početku razgovora za portal opcija.net, Bosančić se osvrnuo na ranije najave iz vrha ove partije, čiji je prvi čovjek Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, da će DEMOS aktuelni period dočekati sa formiranom stranačkom infrastrukturom u svim dijelovima Srpske.

Da li se u ovom momentu može „podvući crta“, kada je riječ o organizacionim dometima nepunih pola godine postojanja vaše partije?

DEMOS je za veoma kratko vrijeme na organizacionom planu uradio mnogo posla. Formirali smo 42 opštinska i gradska odbora, a priprema se još nekoliko skupština. Znači, do kraja maja imaćemo formirane skoro sve odbore u Republici Srpskoj. Takođe, do tada će biti formirano svih devet regionalnih odbora i time će biti stvoreni uslovi za formiranje Predsjedništva stranke. Naravno, nastavljamo da radimo na organizaciji kroz formiranje Odbora mladih i Odbora žena, stručnih odbora i komisija i drugih tijela. Znači, rad na organizaciji nastavlja se punom snagom.

Nedavno je predsjednik DEMOS-a Nedeljko Čubrilović izjavio da SNSD diktira odnose u pregovorima u vladajućoj koaliciji, ali da bi bilo korektno da kadrovi iz vaše stranke ostanu na dosadašnjim pozicijama u javnom sektoru i institucijama Republike Srpske. Na osnovu dosadašnjih iskustava, može li se reći da je rasplet takav?

Na osnovu dosadašnjih pregovora, mislim da je to izvjesno. DEMOS je zadovoljan dosadašnjim pregovorima i činjenicom da smo prihvaćeni kao ozbiljan koalicioni partner. Mi smo na prethodnim izborima bez ikakvih kalkulacija podržali zajedničke kandidate, a ondje gdje su ljudi iz DEMOS-a vodili odbore i izborne štabove, zajednički kandidati su ubjedljivo pobijedili. Sigurni smo da će koalicioni partneri to cijeniti. Naš posao, kao mlade stranke, jeste da na odgovarajuće pozicije imenujemo stručne, odgovorne i čestite ljude, koji će ostvarivati dobre rezultate na tim pozicijama.

U javnosti je nedavno pominjana mogućnost budućeg zajedničkog djelovanja DEMOS-a i NDP-a, a pojedini funkcioneri stranke Dragana Čavića afirmativno su ocijenili takvu potencijalnu kombinaciju. Kakav odnos imate prema zamisli o udruženom izbornom nastupu vaše dvije stranke?

Sa NDP-om nije bilo nikakvih razgovora o temi udruživanja, a ni s bilo kojom drugom strankom. Mi smo otvoreni za pojedince iz svih stranaka i one subjekte koji žele da se „utope“ i prihvate našu politiku, ali udruživanja s nekim političkim subjektima nismo razmatrali. Moje lično mišljenje je da ne treba da pravimo nikakve vidove udruživanja, niti koalicija, dok se ne testiramo na prvim izborima koji predstoje, a to su lokalni izbori. Tada će se sve vidjeti, kako stojimo u kojim lokalnim zajednicama. Mi smo stranka koja ima ozbiljnu stranačku infrastrukturu u svim gradovima i većim centrima.

Budući da je DEMOS dio vladajuće koalicije, kako ocjenjujete prvih 100 dana rada Vlade Republike Srpske na čijem čelu je premijer Radovan Višković, a u kojoj i vi imate ministra?

Vlada Republike Srpske ostvaruje dobre rezultate, a posebno treba istaći niz dobrih prijedloga i inicijativa u oblasti rasterećenja privrede i povećanja zaposlenosti, iako je 100 dana kratak period i za ozbiljne rezultate i ocjene. Naš ministar, gospođa Dragica Kovač, po meni, radi veoma dobro, i to će se tek vidjeti u narednom periodu. Smatram da u narednom periodu Vlada Republike Srpske treba da se intenzivnije bavi demografskom politikom i oporavkom sela, i da to tretira kao dva ključna cilja. Premijer Radovan Višković, kao čovjek koji je dugo bio i narodni poslanik, razumije šta su osnovni problemi u Republike Srpske i sigurno će se sa njima suočiti, u granicama nadležnosti i finansijskih mogućnosti.

Da li završena faza turbulentnih odnosa DEMOS-a i DNS-a?

DNS i DEMOS su dvije različite partije, a na taj turbulentni period stavljena je tačka. Samo jednu stvar ne mogu da prihvatim u izjavama funkcionera DNS-a, a to je tvrdnja da su Nedeljko Čubrilović i naši narodni poslanici napustili Demokratski narodni savez, jer to nije istina. Činjenica je da su oni isključeni, a nije niko napustio stranku, i to su dva različita pojma između kojih postoji ogromna razlika.

Kako gledate na nevolje s kojima se vaša bivša stranka suočava u Prijedoru i može li se, po vašoj procjeni, hipotetički razlaz DNS-a i SNSD-a u tom gradu odraziti i na republički nivo?

Prijedor je posljedica niza stvari i događaja koji su se u posljednje vrijeme dešavali. Međutim, to je njihova briga, a ne naša. Nas raduje što prijedorski odbor DEMOS-a jača svakim danom, u samom Prijedoru imamo izuzetno jak Gradski odbor, a DNS nije naša briga, iako imamo ponude nekih funkcionera DNS-a da se uključe u DEMOS, ali ćemo takve odluke donositi u dogovoru s ljudima koji vode naše gradske i opštinske odbore i na bazi naših procjena.