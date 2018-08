Demanti Milanke Kovačević na saopštenje Udruženja "Čast otadžbine"

Novinarka Milanka Kovačević reagovala je danas na saopštenje Udruženja "Čast otadžbine" objavljeno juče na našem portalu, pod nazivom "Čast otadžbine: Ko o čemu...".

"Imam hrabrosti da usred junačke Hercegovine pišem otvoreno o stanju u Republici Srpskoj, jer takva junačka Hercegovina, kakvom je ja doživljavam, istinu ljubi iznad svega. Razumijevanje za to, naravno, od pripadnika i mentora ovakvih udruženja, suvišno je očekivati", navodi Kovačićeva u demantiju.

Kovačevićeva kaže da nikada nije bila u hotelu Holivud na Ilidži.

"Nikakav me put tamo nije odveo niti sam se sastajala sa bilo kim ko bi mi nudio bilo kakve pare. Nikada nisam radila u potaji, iza leđa, kujući zavjere. Mojoj prirodi i životnoj filozofiji strani su svileni gajtani i nečasne urote. Kolegu Avda Avdića sam upoznala u Trebinju u decembru 2016. na projekciji filma "Terma" u čijoj realizaciji sam učestvovala. Kolega Avdić se upravo vratio iz Srebrenice u kojoj je dan ranije emitovan film "Srebrenica" o sudbini stranih donacija koje su, (to već vi iz "Časti otadžbine" možete razumjeti) završile u privatnim džepovima. Neposredno prije projekcije "Terme", kolegu Avdića je zvao Naser Orić i uputio mu prijetnje zbog filma, pa je to uglavnom i bila tema našeg razgovora. Ovo je lako provjeriti sa Naserom, jer sve "Časti" sliče jedna drugoj, pa i vi SrBskoj, a oni su u tijesnoj vezi sa Naserom", navodi Kovačevićeva.

"Da me zovu "bašobozlukica" prvi put čujem. Čak ne mogu ni da zamislim mentalni sklop koji će ovakav nadimak nekome "prišiti" i očekivati da se primi. Rječnik stranih riječi i izraza prepoznaje samo riječ "bašibozuk" koja označava vojnika neredovne (turske) vojske, okrutnog pljačkaša. Dakle, pored nedostatka pismenosti, otkrili ste i da taj nadimak, ipak, vama više priliči. Podsvijest je čudo", navodi se u demantiju.

Kovačevićeva kaže da je njen rad javan i potpuno transparentan i da javnost može sve što napiše ili kaže kao novinarka, da pristupi, pročita, vidi, ocenjuje, kritikuje, da se slaže ili ne slaže.

"Nedolično je upuštati se u procjene nečije privatnosti, porodice, procjene ko je bašibozuk ili nije. Ne mogu ni da zamislim nekog "Obilića" (za koje se izdajete) koji bi se spustio tako nisko, pa se borio uvredama i kvalifikacijama, pa još netačnim", navedeno je demantiju.

Kovačevićeva pita "šta radi i čime se bavi "Čast otadžbine""?

"Da li ti poslovi služe zaista na čast? I zaista otadžbini? Koji su vam ciljevi? Ko vas finansira? Ko ste i koliko vas ima? Imate li tapiju na čast? Ona podrazumijeva i skromnost, velikodušnost, plemenitost. Da li se to čita iz vaših saopštenja?", navodi se.

"Portal "Direkt" nastao je kao izraz najiskrenije želje da se zajedno sa dvije koleginice bavim novinarstvom. O kvalitetu naših tekstova i orjentaciji istih, neka sudi publika. Kada je u pitanju finansiranje, od naše države bismo očekivali da kroz projekte ohrabruje medije da pišu o najvećim problemima koje imamo - kriminalu i korupciji koji zaista uništavaju naše društvo. Ali, avaj. Za našu državu to nije prioritet. Zato smo prinuđeni, kao i drugi nezavisni mediji, da se dovijamo i konkurišemo za projekte", navodi se u demantiju.

Takođe, navedeno je da je "apsolutna laž da je mreža ACCOUNT Direktu, uplatila 40 hiljada maraka".

"Projekat koji traje nekoliko mjeseci i podrazumijeva izradu istraživačkih tekstova na temu kriminala i korupcije u svim njenim pojavnim oblicima iznosi 15 hiljada dolara. Ako imamo u vidu da smo do sada na portalu objavili 334 teksta, od čega preko 20 istraživačkih priča, cifra od 50-ak maraka po tekstu je neznatna za vrijeme, trud i rad koji su uloženi. Od nekoga ko ima pristup javnom novcu izlišno je očekivati empatiju sa ljudima koji se bore da se zaposle i da svoj posao časno i odgovorno obavljaju. Naglašavam da nikada niko nije uticao na izbor tema i način na koji će se one obrađivati, osim da se poštuju kodeksi profesije što naši čitaoci i prepoznaju. Novinarski posao cijenim iznad svega, pa mi je nepojmljivo da neko može i da pomisli da ga upotrijebi kao pritisak na bilo koju instituciju i pojedinca", navedeno je.

Kovačevićeva odbacuje insinuacije da je na bilo koji način vršila pritisak na policiju ili tužilaštvo.

"Stoga s gnušanjem odbacujem insinuacije da sam na bilo koji način vršila pritisak na policiju ili tužilaštvo (niti je bilo potrebe) u vezi sa mojim suprugom koji može samo da posluži kao primjer šta znače čast i dostojanstvo. U tom smislu je i meni nedostižan uzor. Nisu novinari ti koji napadaju i blate institucije. Uništavaju ih i ponižavaju oni koji ih nečasno vode i koriste za lične interese. Da je ovo udruženje prava čast otadžbine, kritikovalo bi takve zloupotrebe i bili bismo na istom zadatku", piše ona u demantiju.

"I, na kraju, objavljivanje saopštenja kao što je ovo "Časti otadžbine" ukazuje i na profesionalnu krizu u velikim medijskim kućama. Kao građanka ove zemlje zgrožena sam sadržajima koje plasirate, a profesionalno, kao novinar, tvrdim da ne zadovoljavate ni minimum kriterijuma. Ozbiljan urednik ne bi pustio većinu tekstova. A činjenica da objavljivanjem ovakvih neosnovanih napada učestvujete u targetiranju kolega vam ne služi na čast", navela je Kovačevićeva u demantiju.