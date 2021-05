Delegacija Vlade Srbije stigla u Republiku Srpsku

Ministri u Vladi Srbije, na čelu sa premijerom Anom Brnabić, doputovali su jutros na sarajevski aerodrom, nakon čega su otišli u Administrativni centar Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu, gdje će biti održana zajednička sjednica vlada.

Članove Vlade Srbije, predvođena premijerkom Anom Brnabić, dočekala je delegacija Vlade Republike Srpske, na čelu sa premijerom Radovanom Viškovićem.

Prema protokolu, Višković će u 9.45 časova razgovarati sa Brnabićevom.

Sjednica vlada Republike Srpske i Srbije, 11. po redu, predviđena je za 10.00 časova u konferencijskoj sali Administrativnog centra Vlade Republike Srpske.

Višković i Brnabićeva će danas u Foči položiti kamen temeljac za izgradnju hidroelektrane "Buk Bijela".

Višković je ranije rekao da je važno što su Srpska i Srbija došle u poziciju da specijalne i paralelne veze pretaču u projekte, među kojima je i Hidroenergetski sistem (HES) "Gornja Drina".

On je najavio da će na sjednici biti riječi o HES "Gornja Drina", izgradnji auto-puta od Rače do Bijeljine, te aerodromu u Trebinju, ukazujući da se o projektima Gornje Drine priča decenijama, a da do danas ništa nije urađeno.