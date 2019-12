Delegacija Vlade Republike Srpske u Kini

Posjeta Kini bi, sudeći prema najavama premijera Republike Srpske uoči polaska, mogla da bude itekako plodonosna.

"Otvoriću pitanje koje nikada kod nas nije otvoreno, a to je da u budžetu Kine postoje grant sredstva za BiH i Srpsku, i to odvojeno. Nikada nismo aplicirali za ta sredstva i želim da sa kineskim partnerima i prijateljima otvorim i to pitanje", rekao je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Osim toga, sa kineskim partnerima trebalo bi da budu potpisani ugovori o izgradnji tri hidroelektrane. Ulaganja bi trebalo da počnu u prvom kvartalu sljedeće godine, a investicija sa ostalim projektima, osim energetike, iznosila bi najmanje 170 miliona KM.

U delegaciji Vlade Srpske je i ministar energetike i rudarstva koji poručuje da će se u Kini, osim sa zvaničnicima te zemlje, razgovarati i sa predstavnicima kompanija koje su zainteresovane za ulaganje u Srpsku. Interes postoji, najviše za energetike, ali i druge oblasti industrije. Petar Đokić očekuje da ova posjeta na kraju donese dugoročne investicije u vrijednosti od 150 do 170 miliona evra.

"Mi smo prethodnih nekoliko mjeseci razgovarali i o mogućnosti da investiraju u druge obalsti naše industrije i u tom smislu očekujemo da ćemo imati pozitivan stav kineskih partnera da žele izgraditi jednu cementaru u Republici Srpskoj, jednu fabriku specifičnih cijevi za posebne namjene", istakao je Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske.

Cementara u Ugljeviku zapošljavala bi 300 radnika, dok bi u posebnoj fabrici cijevi u Foči, bilo zaposleno 40 radnika.