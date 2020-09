Dekan Pravnog fakulteta vitalno ugrožen, sve dalje prognoze preuranjene

Pandemija virusa korona se ne stišava, ni na regionalnom ni na nivou BiH se zadržava na jednom nivou. Neizvjesno je kako će se situacija odvijati i pandemija razvijati i šta nam je činiti, rekao je Milorad Dodik, poslije sjednice Predsjedništva BiH.

Jedan od tema bila je i nabavka vakcine protiv virusa korona, kaže Dodik. Predsjedništvo je dalo saglasnost Savjetu ministara da se uključi u proces nabavke na globalnom nivou.

"BiH se, putem saglasnosti koje je dalo Predsjedništvo, priključila globalnoj alijansi za nabavku vakcina. Još se uvijek ne zna, koja vakcina i šta, ali na globalnom nivou se uredila jedna organiazcija koja će se baviti distribucijom, bar oni tvrde ravnomjernom rasporedu vakcina, tako da ne dođe do majorizacije i diskvalifikacije bilo koga. To ne podrazumjeva zabranu da se vakcine nabavljaju i do drugih subjekata i drugih faktora u BiH, nabavka vakcina i zdravstvena zaštitia ja u nadležnosti entiteta i kantona i to će tako i ostati", kaže srpski član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik.

Virus korona u posljednja 24 časa potvrđen je kod 97 osoba u Republici Srpskoj od 640 testiranih uzoraka, a preminula su tri muškarca srednje i starije životne dobi, dva iz Doboja i jedan iz Gradiške, podaci su Instituta za javno zdravstvo.

Hospitalizovano je 184 osoba, u Univerzitetsko kliničkom centru Republike Srpske 63, a u opštim bolnicama 121.

Zbog korona virusa, među hospitalizovanim je i Željko Mirajnić, dekan banjalučkog Pravnog fakulteta.

"Pacijent se liječi po svim medicinskim protokolima, a njegovo zdravstveno stanje trenutno zahtijeva neinvazivnu mehaničku ventilaciju. Pacijent je vitalno ugrožen, a sve dalje prognoze su preuranjene", stoji u saopštenju UKC-a.

Prema mjestu prebivališta, od 97 novozaraženih, najvise ih je iz Banja Luke - 27 osoba. Situacija sa virusom korona u najvećem gradu Srpske nije zadvoljavajuća, a trend velikog broja zaraženih nastavljen je i ove semdice, kažu u Domu zdravlja Banja Luka. Sve službe Doma zdravlja su maksimalno opterećene, posebno HES. Uprkos svim apelima, upozorenjima, stanovništvo i dalje ne shvata ozbiljnost situacije u kojoj se nalazimo, upozoravaju ljekari.

"Građani se ne pridržavaju mjera koje su preporučene. Jedan broj građana kada ima respiratorne simptome, ne javlja se doktoru javljaju se samo ako su simptomi ozbiljni, odnosno ako narušavaju nihovo zdravlje, zato što smatraju da to mogu preproditi na nogama i ne žele da idu u izolaciju. A i kada nam se jave oni uglavnom ne navode svoje kontakte. Međutim, ukoliko ovaj trend rasta bude ovakav i ukoliko građani ne promjenu svoje navike u ponašanju i odnosu prema samoj epidemiji, bojim se da ćemo imati ozbiljnijih problema u funkcionisanju i Doma zdravlja i UKC", kaže Nevena Todorović, direktor Doma zdravlja Banjaluka.

Očekivano, sa početkom septembra, ušli smo u četvrtu fazu - sa povratkom ljudi sa godišnjih odmora, većih broj kontakata, vraćanje javnog prevoza u pun kapacitet - dovelo je do porasta broja zaraženih u Banja Luci, kaže Radojičić. Pratićemo situaciju sa porastom broja oboljelih, da li će se odvijati u kontrolisanim granicama ili nešto više, što ne bi bilo dobor", kaže Igor Radojičić, gradonačelnik Banja Luke. Nada se da neće biti potrebe za pooštravnjem preventivnih mjera.

"Ono što je dobro da same škole nisu dovele do povećanja. Ima određeni broj djece koja su iz kućnih kontakata i nekih drugih, i prosvjetnih radnika, ali škole u kojima je mnogo naših sugrađana, odnosno mališana u kontaktu nije dovelo do širenja epidemije, bar u ovom momentu. Ako to uspije da se održi, da škole noramno rade, to će biti veoma značajno", kaže Radojičić.

Virusom korona zaražena su tri doktora u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske i to dva epidemiologa i jedan specijalizantu. Svi ljekari su na radnom mjestu nosili ličnu zaštitnu opremu i poštovali mjere Instituta, rekli su u ovoj ustanovi.