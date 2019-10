Decembar rok za izradu projekta za brzi put Bijeljina - Podromanija

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić izjavio je danas Srni da je u toku izrada generalnog projekta za brzi put Bijeljina-Zvornik-Milići-Vlasenica-Sokolac-Podromanija, te da je rok za završetak decembar, nakon čega će biti poznati ostali detalji u vezi sa ovim strateškim poslom.

"Dužina brzog puta od Bijeljine do Sokoca je oko 170 kilometara, ali detalji će biti poznati kada bude završen generalni projekat. U našim planovima i strateškim dokumentima planirana je izgradnja 470 kilometara brzih puteva u Republici Srpskoj. Јedan od tih projekata koji prvi planiramo realizovati jeste brzi put od Bijeljine preko Zvornika, Milića i Vlasenice do Sokoca", istakao je Trninić.

Prema njegovim riječima, ovaj brzi put biće povezan sa nekoliko drugih regionalnih putnih pravaca.

"Ovaj brzi put biće veza sa onim koji planiramo graditi od Istočnog Sarajeva preko Rogatice i Višegrada do granice sa Srbijom. Značaj ovog projekta je i u povezivanju sa auto-putem koji planiramo od Bijeljine do Beograda, a biće i veza sa brzim putem koji se kroz Srbiju gradi od Šapca do Loznice. Izgradnjom ovog puta na značaju dobija i most "Bratoljub" u Bratuncu. On bi bio okosnica razvoja svih podrinjskih opština u BiH i Srbiji", naglasio je Trninić.

On je dodao da je rano govoriti o iznosu novca koji će biti potrebno obezbijediti za ovaj projekat.

"Teško je to procjenjivati dok ne budemo imali generalni projekat jer ćemo tada znati trasu i kakav je teren. Bez toga je teško napraviti procjenu cijene izgradnje", kaže Trninić.

Predsjednik Srbije putem Tviter naloga uputio pitanje ambasadoru Velike Britanije u Prištini, koji se slikao s liderom Samoopredjeljenja pored albanske zastave.

"Pitanje za ambasadora VB u Prištini: Na čijim izborima su pobijedili Kurti i njegova partija i koje države je zastava pred kojom ste se, Vaša Ekselencijo, ponosno slikali s Kurtijem? Pitaću Vas ovo sve dok ne dobijem odgovor", napisao je Aleksandar Vučić.

Na slici koju je postavio su lider Samoopredjeljenja Aljbin Kurti, čija partija je odnela većinu na nedavno održanim vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu, i britanski ambasador, a između njih je albanska zastava.