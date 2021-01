Davor Šešić za poraz u Banjaluci krivi vrh SDS-a

Davor Šešić, poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske demantovao je priče koje ovih dana kruže da napušta SDS, ali je istakao da je Gradski odbor Banjaluke na marginama SDS-a. On je istakao da od zadnja tri predsjednika SDS-a, ni jedan nije iz Banjaluke ili Krajine.

"Ako pogledate posljednjih 20 godina, možete zaključiti da je Gradski odbor na marginama SDS-a u odnosu na rukovodstvo. Od zadnja tri predsjednika, ni jedan nije iz Banja Luke ili Krajine. U predhodnom predsjedništvu od 15 članova predsjedništva niko nije bio iz Banja Luke. Zamislite Srpsku naprednu stranku da nema u rukovodstvu nikoga iz Beograda. Ne može Banja Luku predstavljati neko iz drugih opština i regija. Građani to vide i imamo rezultat takav kakav jeste. Na rezultat SDS-a u Banja Luci u velikoj mjeri utiče i rad rukovodstva stranke, politika koju vode. SDS ima pad od 50.000 glasova u Republici Srpskoj, zato teret rezultata izbora ne bih stavljao samo na Banjaluku. Ideja Srpske Demokratske Stranke je potrebna narodu i narod želi SDS, ali se mora promjeniti način rada, mora se komunicirati sa narodom, razgovarati sa građanima. Ne vodi se politika iz udobnih fotelja i skupocjenih automobila. Ljudi cijene iskrenost", rekao je davor Šešić, poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Na pitanje zašto nije bio nosilac liste u Banjaluci jer su meki poslanici to bili i na taj način doprinijeli boljem rezultatu svojih stranaka, šešić je istakao:

"Kada je zvanično postao kandidat za gradonačelnika, kolega Stanivuković je tražio da mu pomognem u kampanji. Prihvatio sam da dam svoj doprinos promjenana i da pomognem Drašku kao mlađem kolegi, jer znam kako je to kad nemate podršku svojih kolega. Zbog svega toga sam se stavio na raspolaganje stranci i prihvatio da budem nosilac liste, međutim Predsjedništvo nije to prihvatilo. To me nije spriječilo da radim na izborima i drago mi je da sam bio dio tima koji je pobjedio u Banjaluci".

Nakon izbora SDS se u Banjaluci pojačao sa pojedinim ljudima koji su došli iz drugih stranaka.

"Vrata SDS-a trebaju biti otvorena za sve koji se nisu ogriješili o narod i zakone. Nema ništa sporno u dolasku novih ljudi u stranku, ali ne mogu pojedinci koji su do juče bili u vlasti ili uz vlast stvarali kapital na sumnjiv način, dakle ne mogu oni biti nosioci promjena, to je apsurd. Narod to ne želi i jasno to poručuje. Ako tajkuni pređu sa jedne strane na drugu, šta je tu promjena, ništa. Najveći dio preletača su bili ljudi koji su došli u SDS iz drugih stranaka. Narod hoće autentične kadrove, ljude koji žive sa njima, koji znaju njihove probleme. Zato je pred Srpskom Demokratskom strankom izazov da li će ostati stranka naroda ili postati stranka pojedinačnih, sitnih interesa", naglasio je Šešić u razgovoru za portal gerila.info.

Davor Šešić je prokomentarisao i odnos vrha stranke prema banjalučkom SDS-u.

"Banja Luka je ogledalo Krajine, jer je situacija u cijeloj Krajini slična. Često možete čuti pitanja da li Banja Luka hoće SDS. U to nema sumnje, SDS je krenuo iz Krajine, SDS je bio na vlasti samo kad je ovde pobjeđivao. Mislim da rukovodstvo treba naći zajednički jezik sa narodom, a to se može samo ako gradski odbor SDS-a u Banja Luci predstavljaju njihovi predstavnici. Ja sam rođen u Banja Luci, tu su mi prijatelji, komšije, školski drugovi, živim sa tim ljudima i zato znam šta ljudi misle i zato imam njihovu podršku. Još jedan apsurd jeste da se stiče utisak da Gradski odbor SDS-a nema kadrova. Tvrdim da imamo najkvalitetnije ljude, posebno u odnosu na druge stranke, ali nikad nisu dobili politički prostor. Pomenuću samo neke. Moram pomenuti našeg odbornika, Aleksandra Petkovića, koji je treći put izabran na tu poziciju, on je svojim djelovanjem pokazao da je oličenje odanosti i poštenja. Kvalitet postoji, ali je potrebna komunikacija i razumjevanje, a ne nametanje", zaključio je Šešić.

(gerila.info)