Darko Mladić za ATV: Tribunal skriva stvarno zdravstveno stanje generala

Tražili smo da se Ratko Mladić hitno prebaci u bolnicu, da se urade svi potrebni testovi, da se utvrdi odakle krvari i da se to zaustavi, jer ako to brzo ne riješi, za njega će svaki dan biti sve gora situacija - ocijenio je Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića.

Darko Mladić je za ATV pojasnio da postupak sa dokumentacijom njegovog oca govori da medicinsko osoblje tribunala u suštini skriva stvarno zdravstveno stanje Ratka Mladića, ali da su oni iz tih šturih podataka i komunikacije sa njim uspjeli da dođu do prave slike.

"Naš medicinski tim je uvjeren da on sigurno ima neko unutrašnje krvarenje, oni tamo u medicinskoj službi tribunala misle drugačije, i tretiraju ga kao da je mnogo lakša situacija. Naši ljekari smatraju da je to pogrešan način liječenja, da se bukvalno troši vrijeme i da može da dovede do katastrofalnih posljedica ako mu se hitno ne da transfuzija krvi", kaže Darko Mladić.

Darko Mladić podsjeća da je generalov pravni tim prije nekoliko dana tribunalu predao zahtjev za liječenje u bolničkim uslovima, i da još čekaju na odgovor. Kaže da mu nije jasno zašto ih medicinska služba tribunala tretira kao neprijatelje, i ne dostavlja im medicinsku dokumentaciju ni ažurno, ni u punom obimu. Za generala kaže da se redovno čuju, a da ga je zadnji put posjetio u januaru - prije pandemije virusa korona.

"Mi smo svakodnevno u komunikaciji s njim, i uvijek je on, kako da vam kažem - hoće da bude vedar, hoće da bude pozitivan, i neće baš da prizna da mu je loše, ali vidi se da je slabije, da se mnogo manje kreće, da mnogo više vremena provodi u krevetu, malo sporije govori nego ranije - kad je već usporeno govorio", kaže Darko Mladić.

Mi smo u ovom trenutku fokusirani na spašavanje generala, a nadamo se da će mu se nakon toga omogućiti posjeta advokata i doktora - što trenutno nije moguće zbog korona virusa, iako smo ponudili da ga posjete pod punom zaštitnom opremom, rekao je Darko Mladić. Što se pravne borbe tiče, poručio je da je zbog pandemije trenutno sve pauzirano.