Dan Republike biće proslavljen 9. januara, a tako će biti i ubuduće

Dan Republike, datum rođenja Republike Srpske, biće proslavljen 9. januara kao i svake godine do sada, a tako će biti i ubuduće, poručila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanovic.

"Ono što me raduje jeste da je Republika Srpska jedno stabilno društvo. Naše institucije predano rade ono što treba da rade u interesu svojih građana. Naravno da je naš glavni prioritet očuvati mir, zato što ako nema mira, ona nemani te stabilnosti, nema ni napretka nema ni pravog rada institucija. Zato znam da jesmo svi na istom zadatku bile sve ove Nove godine od postanka Republike Srpske", kaže Cvijanovićeva.

"On je datum našeg rođenja. Za Republiku Srpsku to je važno mi ćemo ga proslaviti 9. janaura, ako i svake godine i proslavljaćemo svih devetih koji dolaze janaura. Mislim da je nepotrebno bilo pokušati da se disciplinuje RS na taj način. To je neprihvatljivo i naravno u tom pogledu je vidljivo da je Ustavni sud bipo politički motivisan", kaže srpski član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik.

Naredne godine u Srpskoj je planirano više od milijardu evra investicija u putnu i energetsku infrastrukturu, a to će biti zamajac razvoja naše privrede. To će omogućiti poboljšanje uslova u drugim oblastima, rekao je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Obaveza vlasti Srpske je da, kao i do sada, jača njene institucije, kaže Višković.

"Vidi se drugačiji odnos i u samom Sarajevu i prema RS, drugačije se razgovara, uvažava. I uvažava se činjenica da je Republika Srpska faktor odlučivanja u BiH. Šta god ta BiH htejla da uradi, ako nema glasa iz RS oni to e mogu sami da urade", kaže predsjednik Vlade Republike Srpske, Radovan Višković.

Predsjednik Asocijacije "Stvaraoci Republike Srpske" Momčilo Krajišnik rekao je da je politički nepristojno svako problematizovanje i osporavanje obilježavanja 9. januara - Dana Republike Srpske. Za Milomira Savčića, predsjednika Boračke organizacije Republike Srpske, obilježavanje Dana Republike - 9. januara dokaz da je srpski narod svoj na svome.

"Pravo je zadovoljstvo proslavljati ovakve datume, koji mnogo znače za srpski narod. Znači prije svega slobodu, znači svijest o postojanju svoje države bez obzira kako to neko ili neki drugi to shvatali. Znači da ste svoji na svome i zbog toga je lijepo obilježavati tako zančajan, važan istorijski datum u novijoj istoriji srpskog naroda", kaže Milomir Savčić, predsjednik BORS-a.

"Dan Republike se mora poštovati i odgovornost u tom smislu je na našoj vlasti, nije na protivniku. Protivnik ima pravo da problematizuje sve, naša vlast mora naći načina da to odbrani, a mi treba da slavimo taj dan. Dan Republike je nešto što je psoebno važno za anš narod", kaže Momčilo Krajišnik, Asocijacija stvaraoci Republike Srpske.

U Republici Srpskoj stvoren je ambijent za nesmetan rad i djelovanje svih konfesija. Saradnja republičkih institucija sa svim vjerskim zajednicama je dobra, rekla je Željka Cvijanović, predsjednik Republike poslije prijema za predstavnike vjerskih zajednica.