Damjanović: Siguran sam da neće biti potrebe za nastavom tokom ljeta

"Siguran sam da neće biti potrebe za izvođenjem nastave na daljinu tokom ljetnog raspusta", rekao je za Srpskainfo direktor Republičkog pedagoškog zavoda Predrag Damjanović.



Po njegovim riječima, školska godina traje do 31. avgusta.

Nastavna godina za učenike od prvog do osmog razreda osnovne škole, odnosno od prvog, drugog i trećeg razreda srednje škole traje najdalje do 20. juna.

Deveti razred završava dvije sedmice prije, a završni razredi srednjih škola završavaju krajem maja.

"Ako ovakvo stanje ostane do tada, nastava na daljinu će trajati do tih rokova. Ako bi se učenici u svoje školske klupe vratili prije završetka nastavnih godina to bi bila radost za njih, ali i sve nas, jer bi nam svima onda posao bio olakšan. Mi smo spremni za oba scenarija", kaže Damjanović, komentarišući kada se, s obzirom na trenutnu situaciju sa virusom korona, može očekivati kraj školske godine u Republici Srpskoj.