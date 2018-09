Dačić i Dodik: Udar na Srbiju i Srpsku

Dokaze o prisluškivanju zvaničnika Srpske i Srbije od strane Obavještajno bezbjednosne agencije BiH, lično je Mladenu Ivaniću pokazao prvi čovjek Srbije, poručuje predsjednik Srpske, Milorad Dodik. OBA je, ponavlja, neprijateljska struktura, usmjerena protiv Srba, a legitimitet takvim aktivnostima, tvrdi Dodik, daju upravo srpski političari u BH institucijama, među kojima je i Ivanić.

"Pokazao mu je Vučić na terasi hotela u Dubici, kada mu je pokazao nalog operativne službe, naloge koji su izdati u Sarajevu za prisluškivanje i da mu je rekao da to rade njegovi ljudi. Eto odakle to kreće, ali da nije tamo Srba koji su spremni da izdaju, to se nikad ne bi moglo desiti," kaže Dodik.

Bezbjednosne i obavještajne agencije BiH rade protiv Srbije, uvjeren je i ministar spoljnih poslova Srbije, Ivica Dačić. Slučaj prisluškivanja, dodaje, nije izolovan slučaj. Ne vidi potrebu za takvim djelovanjem bezbjednosnih službi BiH jer, kako kaže, vrh Republike Srpske i Srbije, otvoreno i javno priča o svemu što radi.

"To pokazuje jedan odnos, umjesto odnosa međusobne, da gradimo neki odnos povjerenja i zajedničke saradnje, mi sada idemo toliko daleko da sada su te bezbjednosno-obavještajne aktivnosti usmjerene na Republiku Srbiju. Mislim da se razumijemo, nije to jedini slučaj," rekao je Dačić.

Ministar bezbjednosti BiH, Dragan Mektić, krivicu prebacuje na Parlament BiH, za koji kaže da je nadležan za obavještajnu agenciju. Tvrdi da je ipak razgovarao sa prvim čovjekom OBA-a, koji je odbacio navode o prisluškivanju.

"Rekao je da nema govora o tome, da su to čisti spinovi, izmišljotine, i da to apsolutno ne odgovara istini. Ključni organ koji treba da nadzire zakonitost rada OBA je parlamentarna komisija. Ona treba da kaže kad se pojavi neki problem, da li je OBA nešto zakonito ili nezakonito uradila," kaže Mektić.

Dodik kaže da u tome što BH zvaničnici negiraju prisluškivanje nema ništa novo. Srpska je protiv takvih aktivnosti i Srba ne treba da bude u takvoj organizaciji, još jednom naglašava predsjednik Srpske.

"Ranije su neke vlasti natjerane u Republici Srpskoj da se kao navodno odreknu naše službe, da bi se formirala u BiH. Mi ćemo izaći iz tog sporazuma jer ne želimo, baš znamo, ako su neprijateljske, nek se tako i tretira," rekao je Dodik.

Predsjednik Republike juče je poručio da Srpska može da formira svoju agenciju. Dokumentaciju koja dokazuje prisluškivanje od strane postojeće agencije ima, i vrlo brzo će je, kaže, pokazati javnosti.