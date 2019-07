Da li će biti ukinuta smrtna kazna u Republici Srpskoj?

Mi smo uvijek bili za ukidanje smrtne kazne, ali ne u sklopu paketa ustavnih promjena, jer bi to išlo na štetu Bošnjaka - obrazlažu svoju apelaciju Ustavnom sudu BiH u Klubu Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske. Podnijeli smo zahtjev Ustavnom sudu jer želimo da se ukine smrtna kazna kao u svim civilizovanim društvima, kaže Mihnet Okić.

"Mi smo tražili da to ide parcijalno, i da se jedno po jedno rješava. Dobra volja je i tada postojala, prije toliko godina, 2012, a i sada to postoji, to smo pokazali ovom apelacijom. Na potezu je Ustavni sud BiH da to riješi", kaže Mihnet Okić, delegat u Vijeću naroda Republike Srpske iz bošnjačkog naroda.

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske je reagovao na ovaj zahtjev, i optužio bošnjačke delegate u Vijeću naroda da su oni jedini krivci što krovni pravni akt Srpske još nije usklađen sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. U ovom tijelu podsjećaju da je još 2009. skupština usvojila amandman kojim bi se brisao sporni član Ustava, ali on nije stupio na snagu jer su delegati u Klubu Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske glasali protiv. Želimo da zadovoljimo stav međunarodne zajednice i ispunimo tu obavezu - ističe prvi čovjek Narodne skupštine i predsjednik skupštinskog Odbora za ustavna pitanja.

"Mislim da su oni svojim pokretanjem drugačije vidjeli tu situaciju, svako ima pravo da griješi i da ispravlja svoje greške u mjeri u kojoj smatra da bi to trebalo da radi. Mi tu činjenicu uvažvamo, i sigurno je da ćemo raditi na tome da što prije dođemo u poziciju da možemo da ukinemo smrtnu kaznu", kaže Nedeljko Čubrilović, predsjednik Odbora za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske.

Prema Članu 11. Ustava Republike Srpske, "smrtna kazna može se izuzetno propisati i izreći samo za najteže oblike teških krivičnih djela". Ovaj vid kažnjavanja u Evropi je legalan još samo u Bjelorusiji. Dok je u toj zemlji posljednja egzekucija izvršena prije nekoliko mjeseci, na teritoriji Republike Srpske nijedna smrtna kazna nije izvršena više od 40 godina.