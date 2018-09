Cvijanovićeva poručila stipendistima da je znanje najjače oružje

Predsjednik Vlade Repubike Srpske Željka Cvijanović poručila je danas stipendistima Fonda "Dr Milan Jelić" da je znanje najjače oružje koje će im uvijek ostati i koje im niko ne može uzeti.

Cvijanovićeva je izrazila zadovoljstvo što je sa uspjehom održan sistem stipendiranja mladih, koji je uspostavljen prije 11 godina, pa čak i tokom velike krize i u vremenima koja su finansijski bila teška i složena.

"Rezultat toga je da se možemo pohvaliti da imamo više od dvije hiljade stipendista, te da smo u ovu svrhu uložili više od 10 miliona KM, kao i da imamo tijesnu vezu između institucija i ljudi koji su pohađali ili završili određene studijeske programe", rekla je Cvijanovićeva nakon Foruma.

Ona je dodala da su stipendisti koji su svoja znanja stekli u inostranstvu ohrabrivani da se vrate u Republiku Srpsku.

"Ovo je izuzetno veliki resurs jer ovde stanuje znanje i želja za uspjehom, saznavanjem, kao i veliki trud koji su ovi mladi ljudi uložili u sebe. Zadovoljstvo mi je što svake godine obilježavamo taj uspjeh jer želimo da pokažemo da su izvrsnost i odličnost nešto što ovdje njegujemo", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da je materijalna podrška značajna studentima, ali da im je važno i da znaju da ima mjesto gdje se njihov trud i uloženi napor prepoznaje.

"To im pomaže da stiču i neka dodatna znanja. Ne možete biti samo na jednom mjestu i razumjeti kako funkcioniše ovaj svijet. Zato se ova sredstva koriste i za mobilnost stipendista, da mogu da odu na međunarodne skupove, seminare, te da vide kako to njihove kolege u drugim mjestima stiču znanja", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da će Vlada nastaviti da podržava i jača rad Fonda, te otvoriti ga još više.

"Znanje je najjače oružje i to je jedina stvar koja od vas ne odlazi. Kad se useli, treba to da njegujete i to vas nikad ne napušta. Uvijek se osjećate komotno kada imate znanje, jer ne postoje stvari u kojima ne moćete da učestvujete", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je poručila mladima da treba da se takmiče jer moderan svijet je svijet konkurencije.

"Stvari se više ne dešavaju same od sebe. Morate da se takmičite, da tražite načina da ono što ste uložili kao trud u svoje znanje da ima upotrebnu vrijednost nakon toga, ali ne samo za osobu koja je uložila taj napor, nego i za cijelo društvo", rekla je Cvijanovićeva.

Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da se Forum stipendista Fonda "Dr Milan Jelić" održava tradicionalno u septembru, kako bi se promovisali najtalentovaniji i najizvrsniji u Republici Srpskoj.

"Ovog puta smo na Forum pozvali i predstavnike poslovne zajednice, ne samo iz javnih institucija, nego i iz privatnih kompanija, sa ciljem da napravimo fuziju između naših stipendista i poslodavaca, kako bismo unaprijedili rad i jednih i drugih", rekao je Šeranić.

Šeranić je u ime Fonda Cvijanovićevoj uručio Povelju kao znak priznanja za izuzetan doprinos u ostvarivanju ciljeva i očuvanju vizije Fonda.

Student drugog ciklusa na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci Dijana Duronjić rekla je da je višegodišnji stipendista Fonda, te da joj je ta podrška mnogo značila tokom školovanja, ali i za dalje usmjeravanje u daljem naučnom radu.

"Moje ambicije su da nastavim studije na trećem ciklusu, da ostanem ovdje i da radim sa mladim ljudima, te tako pomognem razvoj naše zemlje jer imamo veliki naučni potencijal među mladima", rekla je Duronjićeva.

Forumu su prisustvovali ministri u Vladi Srpske za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Zlatan Klokić, šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede Stevo Mirjanić, predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Srpske Rajko Kuzmanović, rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin, te drugi predstavnici institucija Srpske.