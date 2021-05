Cvijanovićeva obradovala djecu u Domu "Rada Vranješević"

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović obradovala je danas vaskršnjim poklonima štićenike Doma za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja "Rada Vranješević" u Banjaluci.

Za sve uzrasne grupe u Domu Cvijanovićeva je obezbijedila bicikle, rolere i trotinete, ali i jaja i druge poklone.

Cvijanovićeva je istakla da ovdje tradicionalno dolazi za Vaskrs, ranije kao premijer, a sada kao predsjednik Republike, te poručila da o ovoj ustanovi treba da brinu svi, od lokalnih zajednica, do Vlade kao osnivača.

"Intervenisali smo uvijek prema potrebama, kako se to ispostavljalo odavde iz ustanove. Nekada je to bila posteljina koja je nedostajala, nekad su bile mašine za pranje veša, igračke za djecu, bicikli i ostalo. Mislim da je to lijep način da obogatimo sadržaje ovdje", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Banjaluci.

Prema njenim riječima, suština nije da dođete nekom prigodom i poklonite nešto, već je suština organizovan i institucionalan ciljani rad kada je u pitanju ova ustanova.

"Znamo koliko je ona važna i koliko je ovo sve osjetljivo. Znamo koliko je teško djecu izvesti na pravi put. To je veliki izazov i onda kada žive u normalnim okolnostima u normalnom, porodičnom okruženju, a pogotovo za ove ljude ovdje", naglasila je Cvijanovićeva.

Predsjednik Srpske zahvalila je svim zaposlenima u Domu za predan rad i za to što nisu posustajali, nego su sami pokušavali da osmisle koji su to novi programi, šta su novi sadržaji, iz čega je proizašao i vrtić, kao jedan takav sadržaj.

"Veoma sam zadovoljna zbog svega toga. To je nešto što smo dogovarali zajedno, prije nekog vremena i sada vidimo da je to realizovano i da postoji interes i našeg građanstva ovdje, ali i da služi za našu djecu koja su zbrinuta u ovom domu", rekla je Cvijanovićeva.

Osim vrtića, Cvijanovićeva je istakla i prihvatilište za djecu i mlade, navodeći da će sve to pomoći funkcionisanju samog doma.

"Treba gledati na koji način još osmisliti sadržaj, šta još drugo raditi i učiniti, tako da ovo bude mjesto koje zaista može da pruži srećno okruženje djeci koja nemaju srećno okruženje", navela je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je ova ustanova, u saradnji sa institucijama Srpske, na dobrom putu da do toga dođe.

"Zahvaljujem svim ovim divnim ljudima koji ovdje predano rade, ovo nije nimalo jednostavan posao, nije jednostavan posao ni kada vodite računa o svojoj djeci, a kamoli ovako kada znate koja je to odgovornost", ponovila je Cvijanovićeva.

Predsjednik Srpske je rekla da je želja svih da djeca koja ovdje borave porastu u ljude koji će danas, sutra moći sami da organizuju svoj život, svoje porodice, te da prođu kroz ovaj period u domu sa što manje moguće trauma.

"Želim da sve što su za njih bile neke nesrećne okolnosti zamijene fini postupci ovdje. Zato sam i zahvalna ljudima ovdje i zato postoji ta dugogodišnja veza mene i ove institucije", dodala je Cvijanovićeva.

Direktor Doma Vladimir Kajkut istakao je da Kabinet predsjednika i Vlada Republike Srpske, kao osnivač Doma, kontinuirano pomažu rad ove ustanove i finansiraju neke nove projekte u vezi sa novim uslugama.

Kajkut je rekao da bez te pomoći ne bi bilo moguće realizovati projekte kakvi su otvaranje vrtića, prihvatilište za djecu i mlade, majčinski dom i drugi.

"U Domu boravi 90 štićenika, od beba do studenata. Šestoro djece u junu napušta ustanovu. To su srednjoškolci i studenti završnih godina. Drago mi je da smo nedavno potpisali memorandum o razumijevanju sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite i Unijom udruženja poslodavaca, da bi mladim ljudima koji izlaze iz Doma obezbijedili zaposlenje", naveo je Kajkut.

On je podsjetio da je to nešto novo u sistemu socijalne zaštite.

Kajkut je dodao i da je Dom uputio inicijativu gradu Banjaluka, da dobiju stambenu jedinicu na korištenje, gdje bi mogli da realizuju novi program, stanovanje uz podršku.

"Nadam se da će biti razumijevanja i da ćemo dobiti taj prostor, da to koristimo za naše mlade, da se osamostale. Plan je da oni budu u tim stambenim jedinicama do godinu dana nakon izlaska iz doma, uz naš nadzor", rekao je Kajkut.