Cvijanovićeva o nemirima u SP: Koalicija neće biti ugrožena

Kako god da se razriješi trenutna situacija u Socijalističkoj partiji, koaliciona većina neće biti ugrožena, izjavila je Željka Cvijanović predsjednik Republike Srpske, uoči današnjeg održavanja proširene sjednice Gradskog odbora SNSD Banjaluka.

Socijalističku partiju ovih dana drmaju nemiri, kada su prvo poslanici SP u Narodnoj skupštini RS zatražili smjenu Petra Đokića sa mjesta predsjednika te partije, ali i kao ministra energetike u Vladi RS, a nakon čega ih je Đokić isključio iz partije.

Cvijanovićeva je naglasila da su ovo stvari koje se dešavaju unutar političkih partija, te da se u koaliciji nije razgovaralo o tome.

– Sve ovo se dešava u posljednjih dan, dva i naravno da ne možete očekivati da koalicija sjedi i zasjeda oko toga, niti je to sada u ovom momentu pitanje koalicije. Za koaliciju je važno da imamo jasnu, izraženu podršku u ovkiru Parlamenta i parlamentarne većine, to je neohodno za funkcionisanje Vlade i ta većina neće biti ugrožena kako god da se razriješe određena pitanja u pojedinačnim plitičkim partijama. To sam sigurna i to je najvažnija stvar – rekla je Cvijanovićeva novinarima u Banjaluci.