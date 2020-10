Cvijanovićeva čestitala Brnabićevoj izbor za predsjednika Vlade Srbije

View this post on Instagram

У име грађана Републике Српске и у своје име упућујем Вам искрене честитке поводом избора за предсједницу Владе Републике Србије. Увјерена сам да ћете, заједно са министрима у новоизабраној Влади Републике Србије, наставити да водите одговорну и политику континуитета, која ће Србији обезбиједити даљи економски и свеукупни развој. За Републику Српску и њене грађане од изузетне је важности снажна и просперитетна Србија, као регионални лидер и незаобилазни фактор мира и стабилности. С обзиром на наше чврсте везе у свим областима, од политичких и економских, до културних и институционалних, желим и овом приликом да истакнем снажну опредијељеност за стално унапређење и развој свеукупних односа Републике Српске и Републике Србије. Уз искрено увјерење да ће Република Србија успјешно наставити пут реформи, као и даљу афирмацију, како на унутрашњем, тако и на међународном плану, срдачно Вас поздрављам и желим много успјеха у будућем раду.

