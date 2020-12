Cvijanović: Zahvalnost Srbiji što učestvuje u akciji

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović ukazala je večeras na važnost što Srbija učestvuje u akciji "S ljubavlju hrabrim srcima" da bi se obezbijedila sredstva za prvu banku humanog mlijeka u Srpskoj i zahvalila joj na tome.



Cvijanovićeva je podsjetila da je Srbija bila uz Srpsku i kada su se rješavali mnogi drugi problemi.

"To je ono što nas povezuje. Zaista, zahvalnost, i sigurna sam da će biti prilike u budućnosti da zajedno prođemo kroz ovu akciju i da se još jednom zahvalim Srbiji na izdašnoj donaciji koju Vlda Srbije već godinama obezbjeđuje za ovu akciju", rekla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, veza između Republike Srpske i Srbije je prirodna i čvrsta, nešto što postoji.

"Važno je kad imate ljude i sa jedne i sa druge strane koji mogu da promovišu i učvršćuju sve ono što postoji", dodala je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je premijer Srbije Ana Brnabić veliki prijatelj ove akcije, što je pokazala nekoliko godina unazad.

"Bilo mi zadovoljstvo da možemo da sjedimo negdje i zajedno prođemo kroj ovaj događaj, ali proći će i korona pa ćemo nastaviti dalje", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je ukazala na saradnju sa različim udruženjima i istakla da je veza između njih i institucija dobra.

"Mi želimo da kao institucija iskoračimo prema našim korisnicima, kad su u pitanju djeca i najmlađi korisnici kojima je potrebna pomoć, onda se osjećate posebno i zadovoljno kada možete da pomognete. Zadovoljstvo je što je i Srbija zajedno sa institucijama Srpske isto tako iskoračila ka tom cilju", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da su na ideju o formiranju banke humanog mlijeka i ona i njeni saradnici bili oduševljeni.

"Rekli smo da je to to, treba to da imamo, ovo je novi početak za bebe. To je problem sa kojim se suočavaju prijevremeno rođena djeca, to je problem kroz koji prolaze njihovi roditelji. Tada im je najpreče da dođu do majčinog mlijeka, jer im ono tada nije dostupno. Plemenit je cilj, zato sam i rekla da sam zahvalna", rekla je istakla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, ovo je tradicionalno donatorsko veče, ali već treću godinu učestvuju i djece širom Republike Srpske.

Ona smatra i da je ovo prilika da se promovišemo talentovana djeca koja su spremna da iskažu talenat, da sve to bude uklopnjno u dorbo djelo i da se ove godine dođe do banke majčinog mlijeka.

"Uključili smo djecu dok su mali da učestvuju u nečemu što je plemenito, važno, dobro, ljudski, da ih naučimo da je važano da se mora drugom pomagati. Ideja je bila da radeći dobra djela, pomažući drugima, učeći djecu da drugima budu na raspolaganju, konačno pokažemo njihove talente. Naša djeca su sjajna, postižu zapažene rezultate, odlaze na međunarodna takmičenja. Svako od njih je reagovao na pozitivan način kada ih pozovete i kažete: `Želimo da budete dio akcije`", pojasnila je Cvijanovićeva.