Cvijanović: Zabrinjava porast islamskog radikalizma u BiH

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da veoma zabrinjava porast islamskog radikalizma u BiH i da je apsurdno što se tim pitanjem, kao i povratkom džihadista ne bavi niko od stranih diplomata u BiH.



Cvijanovićeva je istakla da, nažalost, ti krugovi međunarodne zajednice zatvaraju oči na prijetnju.

"Mi imamo jasan zakon u BiH - onaj koji ide na strana ratišta mora biti strogo kažnjen, a imamo slučajeve ljudi koji su ratovali na strani terorista koji dobijaju blage kazne, kao da su išli raditi negdje na bauštelu, a ne ubijati i terorisati ljudi", rekla je Cvijanovićeva za "Večernji list", izdanje za BiH.

Ona je podsjetila da je svaki teroristički napad koji je izveden u svijetu na neki način povezan sa BiH bilo da je riječ o oružju ili dokumentima, te navela primjer NJujorka i Madrida.

Cvijanovićeva je napomenula da je terorističkih napada bilo i u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH, te da je od nekoliko ambasadora zapadnih zemalja, kada ih je pitala šta misle o tim teroristima, dobila odgovor da, gledano prema postotku u odnosu na broj stanovnika, to nije veliki broj.

"Zamislite tako stupidan odgovor. Umjesto da kažu kako ćemo zajednički riješiti taj problem. Dovoljan je samo jedan takav da pobije stotine ljudi. A kad neko danas javno govori o tome, Bošnjaci ga napadnu. To je velika sramota, jer mi ne govorimo o narodu, već o teroristima koji nam svima mogu nanijeti zlo", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla i da je zabrinjava problem sa migrantima, jer osim bezbjednosne, predstavljaju i zdravstvenu prijetnju, a ovdje nema uslova za njihovo zbrinjavanje.

"I tu smo zauzeli jasan stav. Od početka smo rekli da nam ne treba novca EU da zbrinemo te migrante, jer oni idu prema EU. Vi njih pustite da uđu i tamo rješavajte njihov problem. To je problem koji će još dugo trajati, jer nema nikakvog sistemskog rješenja za njega", ocijenila je Cvijanovićeva.

Kada je riječ o rezervenom sastavu policije Republike Srpske, Cvijanovićeva smatra da je Republici Srpskoj potreban rezervni sastav, jer je mnogo jeftiniji, a i baviće se elementarnim nepogodama da taj posao ne radi policija i drugi organi.

Ona je poručila da Srpska imamo pravo i legitimitet osnovati rezervni sastav, što ima u svakoj zemlji članici EU.

"Šta god da se radi u Republici Srpskoj, odmah svi skoče, pogotovo bošnjački političari, a nakon njih odmah skaču i strane diplomate koji odmah podrže ono što Bošnjaci kažu. Nikada nisam vidjela da strane diplomate skoče i podrže ono što su rekli hrvatski ili srpski političari. To postane toliko frustrirajuće da nas je to i dovelo do toga da smo se udaljili jedni od drugih", rekla je Cvijanovićeva.

Predsjednik Srpske smatra da bi, da nema priče o rezervenom sastavu, bila neka druga izmišljena tema, te podsjetila kako su prije godinu i po dana naslovnice u cijelom svijetu bile o tome kako Republika Srpska ima paravojne formacije.

"Iza toga je došao red na prekomjerno naoružavanje u Republici Srpskoj, kako Ministarstvo unutrašnjih poslova nabavlja oružje, dok niko ne govori o tome kako se godinama u federalnom MUP-u nabavlja oružje", zaključila je Cvijanovićeva.