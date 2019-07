Cvijanović za ATV: Proces formiranja vlasti narušava imidž BiH

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da političari iz Sarajeva pokušavaju na sve moguće načine okupiti većinu na nivou BiH koja bi isključivala SNSD.

Cvijanovićeva je u emisiji ATV-a "1 na 1" ocijenila da je proces formiranja vlasti na nivou BiH postao opterećujući za građane oba entiteta i imidž BiH.

"Sve što se dešava od opštih izbora je nevjerovatno. Ovo je već postalo opterećujuće za građane oba entiteta i za imidž BiH, a njihove priče o očuvanju BiH su proste imaginacije", kaže Cvijanovićeva, koja je i potpredsjednik SNSD-a.

Prema njenim riječima, period od izbora je štetan za BiH sa mnogih aspekata u oba entiteta u kojima se odvija stvarni život.

"Svi smo postali zarobljenici otrova u političkom Sarajevu. Brine me totalno odmicanje jednih od drugih i ogormno nerazumijevanje u okviru BiH, ali i ogromno nerazumijevanje spolja", naglasila je Cvijanovićeva za ATV.

Ona je ocijenila da se ne nazire brzo rješenje, ali da ono može da se desi i danas i da profunkcionišu institucije.

"Ukoliko vlast ne bude formirana do kraja godine, Republika Srpska bi mogla dati politički odgovor srazmjeran šteti koja je prouzrokovana. U interesu svih je da ti procesi budu deblokirani. Formiranje vlasti na nivou BiH je specifično zbog mehanizama i ključeva koji postoje", pojasnila je Cvijanovićeva.

Ona smatra da Srpska ide stabilno prema kraju godine i da će Vlada realizovati preuzete obaveze i otvoriti nove investicione projekte.

"Problem u vezi sa funkcionisanjem BiH postaje stalno opterećenje, ali vjerujem u sposobnost naroda i institucija Republike Srpske koja je pokazala žilavost i otpornost kada su nam svi predviđali kraj", naglasila je Cvijanovićeva.

Osvrćući se na aferu u vezi sa prisluškivanjem medija od Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH, predsjednik Srpske je rekla da vjeruje da i nju prisluškuju i da za to ima dokaze.

"U BiH postoje razne obavještajne i paraobavještajne, institucionalne i vaninstitucionalne aktivnosti tog tipa. Agencija koja bi trebalo da vodi računa o svima nama to ne radi i sigurno smo svi meta - i novinari i političari. Prisluškivanje je u redu ukoliko se radi inastitucionalno i zakonski, a ne da bi se sa nekim politički obračunavali", naglasila je Cvijanovićeva.

Osvrćući se na posjetu SAD, Cvijanovićeva je rekla da je srpska zajednica u Čikagu, Feniksu i Atlanti velika i funkcionalna, te da je dobila poziv da na jesen posjeti još jedan dio Amerike.

Ona je podsjetila da je u Atlanti posjetila sjedište kompanije "En-Si-Ar" koja u Srpskoj već zapošljava 300 radnika.

"Imamo obećanja u vezi sa tim kako će ova kompanija u Srpskoj izgledati već od naredne godine", rekla je Cvijanovićeva i dodala da je u Atlanti imala i niz političkih sastanaka.

"Šarovića mnogo voli političko Sarajevo"

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović izjavila je da na osnovu prethodnog iskustva nije stekla utisak da bi novoizabrani predsjednik SDS-a Mirko Šarović mogao da bude dio zajedničkog odlučivanja o stvarima važnim za Republiku Srpsku.

Cvijanovićeva je naglasila da za nju kao predsjednika Republike Srpske nije bitno ko je lider neke partije kada je riječ o pitanjima i problemima bitnim za Srpsku koje treba rješavati kroz saradnju i o njima razgovarati sa svima.

"Ja sam uvijek sa svima mogla da razgovaram. Nažalost, ljudi iz tih partija, uključujući SDS, nisu htjeli da pričaju sa mnom. To je više štetilo njima nego meni, jer sam postigla cilj i realizovala svoj politički zadatak i dok sam bila premijer i sada kada sam predsjednik", rekla je Cvijanovićeva za ATV.

Na pitanje da li će moći sarađivati i voditi dijalog sa Šarovićem, Cvijanovićeva je rekla da je na svakome da pokaže da li ima kapacitet i da li može da dogovara određene stvari, ali da, kada je riječ o Šaroviću, nije stekla utisak da bi on mogao da bude dio zajedničkog odlučivanja o stvarima važnim za Srpsku.

"Nisam stekla utisak da bismo nešto mogli da dogovorimo i na taj način ojačamo nastup Srpske. Opterećenje koje prati Šarovića jeste da ga mnogo voli političko Sarajevo. To je hipoteka koju on nosi kao političar i ministar. On je sigurno najbolji izbor za ljude u Sarajevu, što sam imala priliku i da čujem od ljudi iz političkog Sarajeva", istakla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, izbor lidera SDS-a potrajao je nešto duže i sa malo više razjedinjenosti stranačke strukture i članstva o tome ko treba da bude predsjednik.

"Toga sam svjesna i ja i građani Srpske i SDS. Pred tom partijom je još mnogo izazova i krivina koje će se morati ispraviti", kaže Cvijanovićeva.

Govoreći o nedavnim protestima u Banjaluci koje su organizovali poslanici opozicije, Cvijanovićeva je rekla da na njima nije vidjela posebnu političku poruku ni snagu, te da ih više vidi kao način da se ispromoviše nekoliko političkih figura koje su govorile na tom skupu.

Ona je ocijenila da su protesti tugaljivi i da sa je tog, kao i nekih ranijih opozicionih skupova upućena poruka da u Srpskoj ništa ne valja i da će biti sprovedeni veliki programi ekonomske obnove koji će okupiti ljude.

"Ali, ništa od toga nismo vidjeli - ni program, ni mjere, niti da je to dobilo podršku naroda", podsjetila je Cvijanovićeva.

Ona je objasnila da je proteste moguće organizovati dok god je to u skladu sa zakonom, iako je suština takvih skupova provokacija ili da budu isprovocirane neke druge stvari.

"Sigurna sam da se one neće desiti i ne vidim dovoljno pozicionirane figure koje bi tome dale neku veliku ozbiljnost. Ne želim nikoga povrijediti ili da umanjujem njegov značaj i budem zla, ali ne vidim sposobnost ljudi koji govore na tim protestima. Oni usmjeravaju svoju oštricu da uprljaju nekoga lično, ispričaju neku priču, obećaju kule i gradove ili usmjere sve na neku kritiku, ne predlažući ništa što bi bio održiv koncept na osnovu kojeg bi se pravili realni pomaci. Naš narod nema nikakvu korist od toga", zaključila je Cvijanovićeva.