Cvijanović za ATV: Mjere daju rezultate, neophodna solidarnost svih u Srpskoj

Mjere koje su preduzete za prevenciju epidemije virusa korona daju rezultate, poručila je za ATV predsjednica Republike Srpske. Cilj je, kaže Željka Cvijanović, da se zadrži linearni rast, da se ne dogodi ekspanzija, odnosno pojava velikog broja zaraženih i bolesnih u kratkom vremenskom roku, kojima je potrebna zdravstvena njega.



Zadovoljna je savjesnim i odgovornim pristupom većine građana koji prihvatajući restriktivne mjere kao novi način života, pomažu zdravstvenim i republičkim institucijama, ali i sebi i svojim porodicama.

"Naša strategija preventivnih mjera promijenila se nekoliko puta zato što je to živa stvar. Na početku su svi dobili nalog da se testiraju lica sa simptomima, ili vas upućuje na nešto da su to ti ljudi koji su zaraženi, pa onda širite to, pa obuhvatate neke druge, a sada smo već prešli na masovnije testiranje. To su stvari koje mijenjate od dana do dana, ali evo na sedmičnoj osnovi analizirate i gledate efekte. Vidjeli ste oko zabrane kretanja tu smo poštravali određene stvari i uveli zabranu međuopštinskog kretanja za vrijeme vikenda", rekla je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Zdravstveni sistem Srpske spremno je dočekao epidemiju virusom korona jer su, poručuje, pripreme počele na vrijeme, prije nego što se pojavio prvi zaraženi. Svemu je doprinijela dobra organizacija rada. U kratkom vremenskom roku osposobljeno je 400 novih kreveta kao što je slučaj u objektu bivše Hirurgije u Banjaluci. Predsjednica je ukazala i na značaj nabavke pokretne bolnice sa 500 kreveta, koju je obezbijedila Vlada Srpske.

"U zemljama koje su u našoj percepciji super razvijene, gdje stvari funkcionišu savršeno i svega ima dovoljno na kraju se pokaže da, ipak, nema. Ako se bune medicinari u zapadnim zemljama da nemaju maske, rukavice i zaštitna odijela, a upućeni su da rade sa zaraženima onda je to alarmantno. Onda vidite da se ovdje desilo nešto što je i te savršene nešto poremetilo i zato mi ne možemo da budemo nezadovoljni ovim što imamo ovdje", istakla je Željka Cvijanović.

Pored zdravstva, prioritet je, kaže Cvijanovićeva, održati sistem stabilnim u okviru finansijske i ekonomske situacije. Fokus je na očuvanju radnih mjesta i pomoći privrednicima. Najavili smo formiranje fonda za podršku privredi i neophodno je da građani, privrednici i radnici sada pokažu solidarnost, poručuje predsjednica Srpske.



"Radnik u javnom sektoru koji ne razumije da njegov posao i buduća plata zavisi od toga kako će preživjeti naši ljudi koji rade u privredi, onda on malo šta razumije. Zašto on ne bi bio solidaran i sa jednim dijelom svoje plate pomogao da preživi neko ko održava cijeli taj sistem? Moramo razviti svijest o tome", naglasila je Željka Cvijanović.

Neophodno je da svi rade kao tim. Prioritet je, kaže Željka Cvijanović, da socijalni partneri sada budu zaista socijalni partneri, jer svi imamo zajednički cilj.